USA: SBC wzywa Kongres do zaprzestania finansowania dostawcy aborcji

Południowa Konwencja Baptystów (SBC) zamierza wykorzystać kontrolowany przez Republikanów Kongres oraz Biały Dom, aby ostatecznie odebrać federalne finansowanie Planned Parenthood.

Komisja ds. Etyki i Wolności Religijnej SBC rozpoczęła kampanię, w której wzywa Kongres do zaprzestania finansowania wiodącego dostawcy aborcji w kraju.

Przewodniczący ERLC, Brent Leatherwood, w rozmowie z „The Christian Post” podkreślił, że strategia koncentruje się na odcięciu finansowania w ramach procesu pojednania, który obecnie ma miejsce w Kongresie.

Proces ten pozwala na przyjęcie środków zwykłą większością głosów w Senacie, zamiast zwykłego minimalnego progu 60 głosów. Obecnie Republikanie dysponują 53 mandatami w 100-osobowej izbie.

„Republikanie podjęli historyczne zobowiązania i złożyli obietnice, które jasno pokazują zło, za które odpowiedzialne jest Planned Parenthood, miliony zgonów dzieci przed narodzeniem i sposoby, w jakie atakują bezbronne matki” – powiedział Leatherwood w rozmowie z CP.

„Wraz z rozpoczęciem procesu pojednania z republikańską Izbą Reprezentantów, republikańskim Senatem i kontrolowanym przez Republikanów Białym Domem, uważamy, że nadszedł czas, aby wywiązać się z tych zobowiązań i w pełni zdefundować Planned Parenthood, aby środki podatników nie były przeznaczane na tego rodzaju przerażające działania”.

Liderzy oraz prominentni członkowie SBC, zarówno byli, jak i obecni, planują podpisać się pod kampanią, według Leatherwooda który zamierza dotrzeć do różnych komitetów.

„Zamierzamy przekazać to przesłanie Izbie Reprezentantów, a w szczególności Komisji Energii i Handlu oraz Komisji Budżetowej, aby podkreślić, że musi to być priorytet, ponieważ oszczędza zasoby podatników” – wyjaśnił Leatherwood. „Z kontrolowaną przez Republikanów Izbą Reprezentantów i Senatem nadszedł moment, aby podjąć działania zgodnie z tymi historycznymi obietnicami”.

„Komitety są teraz odpowiedzialne za znalezienie oszczędności budżetowych, aby sprostać tym podstawowym wymaganiom. Proponujemy, aby finansowanie dla Planned Parenthood, które otrzymują każdego roku, zostało w końcu zlikwidowane”.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat działacze pro-life oraz prawodawcy usiłowali usunąć setki milionów dolarów z funduszy federalnych, które Planned Parenthood otrzymuje rocznie.

Krytycy tych wysiłków na rzecz ograniczenia działalności Planned Parenthood od dawna twierdzą, że takie cięcia mogłyby zagrozić zdrowiu kobiet.

Na przykład Nancy North up, prezes i dyrektor generalny Center for Reproductive Rights, określiła wysiłki z 2016 r. zmierzające do zniesienia Planned Parenthood, które zostały zawetowane przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamę, jako „lekkomyślną i politycznie motywowaną krucjatę przeciwko opiece zdrowotnej kobiet”.

„Weto prezydenta uniemożliwi temu środkowi wyrządzenie natychmiastowej szkody jednemu z najważniejszych dostawców opieki w kraju oraz kobietom i mężczyznom, którym służą” – stwierdził wówczas North up. Chociaż rok wcześniej, w 2015 roku, ówczesna prezes Planned Parenthood, Cecile Richards, została zmuszona do przyznania pod przysięgą, że firma nigdy nie wykonywała ratujących życie mammografii, jak twierdziła od dawna.

Zapytany przez CP o potencjalny wpływ na usługi nieaborcyjne, gdyby Planned Parenthood zostało zdefundowane, Leatherwood powiedział, że „kwestionowałby pogląd, że Planned Parenthood świadczy te usługi w jakikolwiek sposób, który faktycznie pomaga pacjentom”.

Leatherwood odniósł się do artykułu opublikowanego w „New York Times”, w którym stwierdzono, że kilka klinik powiązanych z Planned Parenthood zmaga się z „dziesiątkami zarzutów” dotyczących zapewniania „słabej opieki” w zakresie wielu usług.

„Wiele z nich działa ze starzejącym się sprzętem i słabo wyszkolonym personelem, ponieważ rotacja wzrosła z powodu bardzo niskich wynagrodzeń” – donosił „NY Times”. „Liczba pacjentów zmniejszyła się z 5 milionów i 900 klinik w latach 90. do 2,1 miliona pacjentów i 600 klinik obecnie”.

Leatherwood uważa, że placówki Planned Parenthood „zajmują się kończeniem życia”, a inne usługi medyczne „nie są ich głównym celem”.

„Ich głównym celem jest atakowanie bezbronnych matek i zakończenie życia przed narodzeniem, które w nich jest” – powiedział. „Chcemy chronić te matki i oczywiście chcemy chronić te dzieci. Najlepszym sposobem, w jaki Kongres może to teraz zrobić, jest ograniczenie działalności Planned Parenthood”.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: Christian Post