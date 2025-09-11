USA: Przywódcy chrześcijańscy opłakują śmierć Charliego Kirka

Chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych i Europie opłakują Charliego Kirka, założyciela organizacji Turning Point USA, zastrzelonego w środę na kampusie Utah Valley University. Wiele osób określa jego śmierć mianem męczeństwa.

Publicysta Eric Metaxas stwierdził, że Kirk „zginął za wiarę w Jezusa”, która była fundamentem jego przekonań politycznych i społecznych. Dziedzictwo Kirka podkreśliła również Heritage Foundation, uznając jego śmierć za „punkt zwrotny” i wyrażając wdzięczność za „ogromny wkład w ruch konserwatywny i kraj”.

Ewangelista Franklin Graham nazwał śmierć Kirka tragedią i przypomniał, że był on człowiekiem głęboko wierzącym, oddanym rodzinie i ojczyźnie. Poprosił o modlitwę za żonę Erikę i dwoje dzieci, cytując słowa Psalmu 46:1: „Bóg jest naszą ucieczką i mocą, pomocą w trudnościach”.

Pastor Greg Laurie określił Kirka jako „odważnego i niezachwianego głosiciela prawdy biblijnej”, dodając, że nadzieję daje świadomość jego życia wiecznego w obecności Boga. Podobne słowa otuchy i wzywania do modlitwy płyną od pastora Samuela Rodrigueza oraz autora chrześcijańskiego Seana McDowella, który podkreślił potrzebę sprawiedliwości wobec sprawcy.

Kristen Waggoner z Alliance Defending Freedom International nazwała śmierć Kirka „wstrząsem i ogromną stratą”. Wezwała Amerykanów, niezależnie od poglądów, do odrzucenia przemocy i obrony wolności debaty publicznej.

Wyrazy współczucia płyną również z Europy. Fińska posłanka Päivi Räsänen podkreśliła, że Kirk był „wyjątkowo przenikliwym chrześcijańskim konserwatystą”, który nie unikał dyskusji z przeciwnikami. Stephanie Davies-Arai z organizacji Transgender Trend nazwała jego śmierć „czarnym dniem dla wolności słowa”, a publicystka Caroline Farrow „atakiem na demokrację”.

Śmierć Charliego Kirka uznawana jest za niepowetowaną stratę dla środowisk chrześcijańskich i konserwatywnych w USA i poza ich granicami.

