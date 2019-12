USA: projekt ustawy, by monitorować nienawiść do Żydów w palestyńskich podręcznikach

W środę 18 grudnia, amerykański Komitet Izby Reprezentantów do Spraw Zagranicznych jednogłośnie przyjął dwustronny projekt ustawy, której celem jest nałożenie na Agendę Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees – UNRWA) odpowiedzialności za podręczniki, jakimi posługuje się w palestyńskich szkołach.

Ustawa HR2343, zwana też Ustawą o Pokoju i Tolerancji w Palestyńskim Szkolnictwie, wymaga, by Departament Stanu składał coroczne sprawozdania z przeglądu zawartości materiałów edukacyjnych, którymi posługuje się UNRWA i Autonomia Palestyńska. Projekt ustawy został złożony w ramach dwupartyjnego wysiłku przez kongresmenów: Brada Shermana (Partia Demokratyczna, Kalifornia) i Lee Zeldina (Partia Republikańska, Nowy Jork).

Jak informowało wcześniej CBN News, podręczniki UNRWA często zawierają antysemickie przekonania i zachęcają palestyńskie dzieci do przemocy, zamiast do pokoju ze swoimi żydowskimi sąsiadami.

„Nowe, palestyńskie programy nauczania nie spełniają międzynarodowych standardów pokoju i tolerancji w materiałach edukacyjnych wprowadzonych przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” – stwierdzono w projekcie ustawy. „Podręczniki, z których korzysta Autonomia Palestyńska i UNRWA, zachęcają do wojny i uczą dzieci, że palestyńską państwowość można osiągnąć na drodze przemocy”.

Powstanie projektu ustawy poprzedził raport Instytutu Monitorowania Pokoju i Tolerancji Kulturowej w Edukacji Szkolnej (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education – IMPACT-se), badający uwzględnienie lub pomijanie wartości pokoju i tolerancji w podręcznikach szkolnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Izraelu i na terytoriach palestyńskich.

„Bardzo się cieszymy, że kongresmeni Brad Sherman i Lee Zeldin stanowczo wystąpili jako przywódcy na drodze do wykorzenienia nienawiści z palestyńskich podręczników, a Komitet Izby Reprezentantów do Spraw Zagranicznych jednogłośnie zagłosował, by poprzeć ten cel” – powiedział w oświadczeniu dyrektor naczelny IMPACT-se, Marcus Sheff.

„Ten projekt pozwoli skutecznie ustalić, czy amerykańskie dolary podatkowe poszły – bezpośrednio lub pośrednio – na sfinansowanie programu nauczania Autonomii Palestyńskiej, i będzie informować Kongres o stanie palestyńskich podręczników, gdyby amerykański rząd planował jakiekolwiek przyszłe finansowanie programów edukacyjnych w Autonomii Palestyńskiej” – dodał Sheff.

Stany Zjednoczone ponad rok temu postanowiły przestać finansować UNRWA.

Danny Danon, ambasador Izraela w ONZ, pochwalił tę decyzję.

„Widzimy podburzenie, widzimy, co robią w obozach. To nie pomaga Palestyńczykom” – powiedział Danon w rozmowie z CBN News.

„Niestety, gdy dzisiaj palestyńskie dziecko idzie do szkoły UNRWA, wychodzi z nienawiścią do Żydów, podburzone, wspierające Hamas. Nie powinno być tak, że finansowanie z zachodnich społeczeństw, zachodnich demokracji, wspiera takie programy nauczania” – zakończył.

