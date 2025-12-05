USA ogranicza wizy dla Nigeryjczyków powiązanych z prześladowaniem chrześcijan

W odpowiedzi na masowe mordy i brutalne ataki na chrześcijan w Nigerii, Departament Stanu USA ogłosił, że Stany Zjednoczone nałożą ograniczenia wizowe na Nigeryjczyków, którzy brali udział w łamaniu wolności religijnej lub ją wspierali. W niektórych przypadkach restrykcje mogą objąć także członków ich rodzin.

O nowej polityce poinformowano w środowym oświadczeniu, na tle eskalacji przemocy wobec nigeryjskich chrześcijan ze strony ugrupowań ekstremistycznych i uzbrojonych milicji, które są odpowiedzialne za tysiące zabójstw, porwań i zniszczeń miejsc kultu.

Nowe regulacje, wprowadzone na podstawie sekcji 212(a)(3)(C) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie, umożliwią władzom federalnym „odmowę wydania wizy osobom, które kierowały, autoryzowały, aktywnie wspierały, uczestniczyły lub dopuszczały się naruszeń wolności religijnej — oraz, tam gdzie to stosowne, członkom ich najbliższej rodziny”.

Wspomniana sekcja daje Sekretarzowi Stanu USA prawo odmowy wjazdu cudzoziemcom, jeżeli ich obecność mogłaby negatywnie wpłynąć na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych.

„Stany Zjednoczone podejmują stanowcze działania w odpowiedzi na okrucieństwa i przemoc wobec chrześcijan w Nigerii i na całym świecie” — oświadczył w środę sekretarz stanu USA Marco Rubio, publikując swoje stanowisko na platformie X.

Zapowiedział, że jego urząd będzie ograniczał wizy osobom, które „świadomie kierują, autoryzują, finansują, wspierają lub dopuszczają się naruszeń wolności religijnej”. Polityka ta ma zastosowanie nie tylko wobec nigeryjskich władz, lecz także wobec przedstawicieli innych rządów oraz osób indywidualnych naruszających wolność religijną.

Działania administracji USA zostały ogłoszone po tym, jak prezydent Donald Trump w zeszłym miesiącu zagroził możliwym użyciem siły militarnej w celu powstrzymania ataków na wspólnoty chrześcijańskie w Nigerii oraz „likwidacji islamskich terrorystów”. Administracja Trumpa naciskała na rząd Nigerii, by współpracował z USA w walce z religijnymi prześladowaniami.

W ubiegłym miesiącu sekretarz wojny Pete Hegseth spotkał się z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Nigerii, Nuhu Ribadu, podkreślając „konieczność podjęcia przez Nigerię pilnych i trwałych działań w celu powstrzymania przemocy wobec chrześcijan”. Jak przekazano w komunikacie Pentagonu, Hegseth wyraził również chęć współpracy z nigeryjskimi władzami „w celu osłabienia i eliminacji terrorystów zagrażających Stanom Zjednoczonym”.

Eksperci cytowani przez agencję Associated Press ocenili jednak, że ograniczone i punktowe amerykańskie naloty raczej nie odwrócą pogłębiającego się kryzysu bezpieczeństwa i niestabilności w Nigerii.

Rząd Nigerii w odpowiedzi na międzynarodową krytykę twierdzi, że konflikt nie ma charakteru religijnego, a wynika z wieloletnich starć między rolnikami a pasterzami. Władze odrzucają oskarżenia, że sytuacja chrześcijan w stanach tzw. Środkowego Pasa może spełniać kryteria prześladowań religijnych lub wręcz ludobójstwa. Obrońcy praw człowieka zarzucają jednak rządowi brak skutecznej ochrony obywateli przed radykalnymi ugrupowaniami i powszechną przemocą, która zmusiła miliony ludzi do opuszczenia swoich domów.

Temat prześladowań w Nigerii przyciąga uwagę także ze strony znanych postaci — m.in. raperki Nicki Minaj, która w ubiegłym miesiącu na platformie X wyraziła wdzięczność za możliwość życia w kraju, gdzie panuje wolność religijna.

„Żadna grupa nie powinna być prześladowana za praktykowanie swojej religii. Nie musimy wierzyć w to samo, by się nawzajem szanować” — napisała artystka.

„Wiele krajów na całym świecie dotkniętych jest tą tragedią i niebezpiecznie jest udawać, że tego nie widzimy” — dodała. „Dziękuję prezydentowi i jego zespołowi za poważne potraktowanie tej sprawy. Niech Bóg błogosławi wszystkich prześladowanych chrześcijan. Pamiętajmy, by otaczać ich modlitwą.”

Na początku tego roku międzynarodowa organizacja Open Doors, monitorująca prześladowania chrześcijan, umieściła Nigerię na siódmym miejscu w swoim World Watch List 2025 — rankingu krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

W okresie sprawozdawczym WWL 2025 (od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.) według ostrożnych szacunków zginęło 3 100 chrześcijan, a 2 830 zostało uprowadzonych. W raporcie wskazano również na około 1 000 przypadków napaści seksualnych oraz 10 000 przypadków przemocy fizycznej i psychicznej.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: Christian Post