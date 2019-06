USA: Materiał popularnej szkoły nauczania domowego, promuje wśród dzieci styl życia LGBT

Podczas gdy działacze LGBT zalewają amerykańskie społeczeństwo swoim erotyzmem, działacze chrześcijańscy ostrzegają rodziców, którzy uczą swoje dzieci w domu, by byli świadomi, że treści LGBT znalazły już drogę do popularnych, internetowych filmów edukacyjnych.

Serwis LifeSiteNews informuje, że niektóre darmowe zasoby edukacyjne Khan Academy zawierają politycznie poprawne podejście do homoseksualności.

Jako przykład, serwis podaje następujący problem językowy, znaleziony w przygotowanej przez Khan Academy lekcji języka angielskiego:

Temat lekcji to: „Liczba mnoga rzeczowników nieregularnych: wymiana ‚f’ na ‚ves'”. Zadaniem niczego nie podejrzewającego ucznia jest „wybrać poprawną formę rzeczownika w liczbie mnogiej, uzupełniając nią następujące zdanie”:

‚W każdą sobotę, Brittany i Sofia chodziły na obiad ze swoimi _____________’.

„Poprawna” odpowiedź Khan Academy ujawnia ukryte w „problemie” językowym pojęcie homoseksualności.

Uczeń ma do wyboru tylko dwie możliwości: „wifes” lub „wives” (obydwa słowa znaczą „żony”; różnica tkwi w ortografii – przyp. tłum.).

„Mama aktywistka” (Activist Mommy), Elizabeth Johnston, na swoim popularnym blogu przypomniała czytelnikom, że choć Khan Academy powstała w celu zapewnienia wszystkim dzieciom darmowej edukacji na światowym poziomie, „nie trwało długo, aż [do programu] wkradła się lewicowość. Szkoła o charakterze non-profit przyjęła 3,5 miliona dolarów od sponsorów takich jak Bill Gates i Google, i już sam ten fakt wiele mówi o jej profilu”.

„Niektórzy mogą powiedzieć, że rodzice mogliby po prostu pominąć to zadanie w pracy ze swoim edukowanym w domu dzieckiem, jednak jedynym powodem, dlaczego to zadanie w ogóle się tam znajduje, jest fakt, że schowaliśmy głowy w piasek i już o wiele za długo pomijaliśmy te śmieci” – napisała Johnston w poniedziałek na swoim internetowym blogu. „Jeśli myślicie, że chodzi tylko o to jedno zadanie, pomyślcie jeszcze raz. Nie ma wątpliwości, że niedługo szkoła zaproponuje kolejne materiały w tym stylu, a inne placówki prawdopodobnie pójdą w jej ślady”.

„Celem działań LGBTQ jest wymuszenie uznania małżeństwa jednopłciowego i transpłciowości w podstawowym programie naszego systemu edukacji publicznej” – powiedział w wywiadzie dla LifeSiteNews Arthur Schaper z California Mass Resistance.

Na stronie serwisu zauważono, że poza początkowym grantem Fundacji Gates’a, szkoła internetowa otrzymała ponad 17 milionów dolarów dofinansowania. Serwis przypomniał założycielowi szkoły, Salman’owi Khan, że z sukcesem wiąże się odpowiedzialność. A wraz z pieniędzmi inwestorów korporacyjnych i prywatnych pojawia się oczekiwanie, że ich odbiorca będzie działać zgodnie z określonymi trendami.

„To jeszcze jeden dowód na to, że w dążeniach środowiska homoseksualnego nigdy nie chodziło o zapewnienie równości dla wszystkich” – powiedział Schaper w wywiadzie dla serwisu. „Chodzi w nich o narzucenie niszczących trendów naszej kulturze i naszemu społeczeństwu, i o zdecydowane podważanie wartości Judeo-chrześcijańskich oraz jedności Stanów Zjednoczonych. To działania przeciwko rodzinie, przeciwko życiu i przeciwko biologii”.

„Długoterminowym celem indoktrynacji dzieci jest znormalizowanie tych niszczących zachowań, by te dzieci jako dorośli nie tylko akceptowały homoseksualność i transpłciowość jako zwykłą część życia, ale walczyły o zapewnienie im ochrony” – wyjaśnił.

Jednak Schaper uważa, że to podejście ostatecznie się zemści.

„Moim zdaniem, to podstawowe podejście akademickie do narzucania dzieciom poglądów LGBTQ przyniesie odwrotny skutek” – zauważył. „Młodsze pokolenie – pokolenie Z, urodzone w 1998 roku lub później – sprzeciwia się sztywnej sekularyzacji. Sprowadzanie całej ideologii LGBTQ do zestawu suchych zadań domowych tylko pozbawi ten ruch zasadności”.

Steve Warren

źródło: CBN News