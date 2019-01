USA: Kościoły w Waszyngtonie pomagają pracownikom na urlopach

WASZYNGTON – Podczas gdy rząd nadal nie pracuje, coraz więcej kościołów otwiera rękę, aż pracownicy państwowi znowu zaczną dostawać wypłatę.

W tym tygodniu, ciągły strumień pracowników na urlopie napływał do Pierwszego Kościoła Baptystycznego Glenarden, zlokalizowanego w Maryland na przedmieściach Waszyngtonu, D.C.

„Gdy otworzyliśmy drzwi, by rozdać dary miejscowej społeczności, zobaczyliśmy powagę sytuacji. Na zewnątrz stał rząd około stu samochodów” – powiedział w wywiadzie dla CBN News David Leonard, kierownik kościelnego ośrodka życia rodzinnego.

„Przychodzą do nas ludzie, którzy nie przywykli do proszenia o pomoc” – mówił dalej.

Parafianie napełnili produktami spożywczymi trzy tysiące toreb, przeznaczonych na około tygodniowe utrzymanie wysłanych na urlop pracowników.

„Mam tutaj sporo rzeczy, 17 przepisów, z których mogę zrobić mnóstwo posiłków” – wyjaśnił Leonard.

Tymczasem, National Community Church, który na obszarze Waszyngtonu ma osiem placówek, założył internetowy „fundusz urlopowy”.

Kościół planuje rozdawanie kart podarunkowych wysłanym na urlop pracownikom federalnym, firmom i wykonawcom, którzy doświadczyli negatywnych skutków wstrzymania pracy rządu.

Lora Batterson, żona pastora NCC, Marka Battersona, w wywiadzie dla CBN News powiedziała, że kościół udziela też pracownikom federalnym wsparcia modlitewnego.

„Chcemy być z wami – mamy zespół ludzi, którzy chcą się z wami modlić, którzy chcą was wspierać w każdy sposób, jakiego potrzebujecie” – powiedziała Batterson w rozmowie dla CBN News.

„Mamy przyjaciela, który kilka dni po wstrzymaniu pracy rządu miał zacząć pracę na państwowej posadzie, a teraz już od ponad miesiąca jest bezrobotny i zaczyna to odczuwać” – mówiła dalej. „Ludzie doświadczają skutków tej sytuacji na wiele różnych sposobów”.

Poza produktami spożywczymi, kościół Glenarden oferuje znacznie więcej.

Wolontariusze z uśmiechem witają pracowników na urlopach, wysłuchują ich obaw, modlą się z nimi i rozdają mnóstwo uścisków.

„Panie, chcemy być wdzięczni, bo to tylko tymczasowa sytuacja” – modlił się wolontariusz z jedną z osób bez pracy.

Ebony Griffin pracuje w ministerstwie sprawiedliwości. Przyszła, by dostać torbę z jedzeniem, lecz postanowiła zostać i pomóc jako wolontariuszka.

„To błogosławieństwo; dla mnie to pociecha, że mogę modlić się za różne osoby i po prostu je przytulać i dzielić z nimi Boży świat” – mówi w reportażu CBN News.

Ale Ebony nie jest jedyna.

„Sama jako pracownik federalny na urlopie, czułam potrzebę, by wyjść i okazać współczucie przychodzącym tu ludziom, dać im znać, że wszyscy razem w tym jesteśmy” – mówi Michelle Killebrew-Ervin, która przez ponad 30 lat pracowała w ministerstwie skarbu.

Obok zaspokajania potrzeb ciała, kościół proponuje też specjalny program, by w tych niepewnych czasach zadbać o emocjonalne i duchowe potrzeby wysłanych na urlop pracowników.

„Chcemy mieć pewność, że po prostu jesteśmy Bożą ręką. Tegorocznym motywem przewodnim naszego pastora jest ‚żyć razem’, a jak można lepiej żyć razem, niż dosłownie dać życie swojej społeczności” – mówi Leonard.

Reggie Sydnor mówi, że jest wdzięczny, że kościół wspiera takich jak on odsuniętych od pracy, ale jest gotów na to, by Kongres i prezydent ponownie uruchomili pracę rządu.

„Wiesz, to zabawne, słyszysz, jak ktoś mówi: ‚Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do pracy’ i właśnie tak się teraz czuję” – powiedział Sydnor, biorąc torbę z jedzeniem.

Do tego czasu, wolontariusze i inni pracownicy na urlopach, jak Sandra Bolding, będą dzielić się błogosławieństwami i nadzieją, że tylko Bóg może ich zaopatrzyć.

„Miłość wszystko zwycięża. Tak jest” – mówi Sandra, wskazując na swoją bluzkę z wielkim napisem „miłość”.

Jennifer Wishon, Abigail Robertson

źródło: CBN News