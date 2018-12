USA: Czy kościoły zostaną zmuszone do zatrudniania duchownych homoseksualnych?

Kościoły w Austin w Teksasie już wkrótce mogą być zmuszone do zatrudniania pracowników homoseksualnych i transseksualnych, w tym pastorów, jeśli wejdzie w życie miejskie rozporządzenie.

Miasto twierdzi, że rozporządzenie gwarantuje „każdej osobie możliwość zdobycia zatrudnienia bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek lub niepełnosprawność”.

Amerykańska Rada Pastorów z siedzibą w Houston

oraz organizacja Texas Values zaskarżyła kodeks, podając miasto do sądu federalnego. Obie grupy twierdzą, że rozporządzenie zmusza kościoły do występowania przeciwko przekonaniom biblijnym i nie uwzględnia religijnego zwolnienia dla kościołów w Austin, które odmawiają przyjmowania do pracy osób homoseksualnych i transseksualnych, w tym pastorów.

Władze miejskie Austin nie poddają się. Bronią rozporządzenia, które zasadniczo głosi, że kościoły nie mają prawa nalegać, by ich pracownicy przyjmowali i praktykowali ich nauczanie na temat homoseksualizmu.

„Brak dyskryminacji to w Austin podstawowa wartość i musimy jej bronić” – powiedział burmistrz Austin, Steve Adler, w wywiadzie dla KXAN-TV.

Dave Welch, dyrektor sekcji Amerykańskiej Rady Pastorów, ostrzegł, że jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, to tylko kwestia czasu, zanim w Stanach Zjednoczonych załamią się wszystkie zapisy ochronne Pierwszej Poprawki. W wywiadzie dla Christian Action Network, Welch powiedział, że nadszedł czas, by kościoły w całym kraju stanęły do walki.

Welch zauważył, że chrześcijanie nie mogą czekać i przyglądać się tej sprawie, ponieważ ogólnie stawia to kościół w niekorzystnej sytuacji, gdy na walkę będzie już za późno.

„W przeszłości, zbyt często czekaliśmy, stojąc na uboczu i patrząc w milczeniu” – powiedział Welch w wywiadzie dla CAN. „Uznaliśmy, że tak dłużej być nie może, że to nie do przyjęcia”.

„Zasadniczo chodzi o to, że zagrożenie dla jakichkolwiek konstytucyjnych zapisów ochronnych to zagrożenie dla wszystkich naszych konstytucyjnych praw” – mówił dalej.

„Zmuszanie kościołów do naruszania naszych podstawowych przekonań jest nie do przyjęcia. Gdy rząd to zrobi, wszystkie nasze konstytucyjne zapisy ochronne są praktycznie stracone – wszystkie, dla nas wszystkich, w całej Ameryce”.

Steve Warren

źródło: CBN News