USA: Bob Fu nadal nękany przez Komunistyczną Partię Chin

Począwszy od września chrześcijanin chińskiego pochodzenia i założyciel ChinaAid, Bob Fu, jest celem nękania Komunistycznej Partii Chin.

„Cel jest jasny. Jest nim uciszenie mojego głosu na rzecz wolności w Chinach”

W mediach społecznościowych pojawiły się wymierzone przeciwko niemu groźby, wzywano też do nękania go w jego rodzinnym domu w Midland w Teksasie. Pojawiły się też wezwania do zabicia chińskich dysydentów, w tym Boba Fu.

Od tamtej pory Bob i jego rodzina albo są pod ochroną policji w swoim domu albo muszą ukrywać się poza domem.

„Nie mam wątpliwości, że pochodzi to bezpośrednio z Pekinu – powiedział Bob Fu. – Cel jest jasny. Jest nim uciszenie mojego głosu na rzecz wolności w Chinach i zniszczenie służby ChinaAid”.

W 1996 r. Bob Fu i jego żona Heidi przez dwa miesiące byli więzieni w Chinach z powodu nielegalnej ewangelizacji. W 1997 r. uciekli do USA, gdzie założyli ChinaAid Association, organizację non-profit, skupioną na wspieraniu chińskich chrześcijan i ich rodzin, które doświadczają prześladowań ze strony chińskiego rządu komunistycznego.

Bob opowiedział swoją historią w książce „Tajny agent Boga”. Na zaproszenie Głosu Prześladowanych Chrześcijan miał gościć w Polsce w marcu tego roku, jednak pandemia uniemożliwiła jego przyjazd. Przesłanie Boba Fu do Polaków można obejrzeć na naszym kanale YouTube: vompolska

Módlmy się o ochronę dla Boba Fu i jego rodziny. Módlmy się też, by groźby przeciwko niemu i jego rodzinie jedynie przyczyniły się do rozwoju Królestwa Bożego w Chinach.

Źródło: icommittopray.com

za Głos Prześladowanych Chrześcijan