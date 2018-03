USA: Biskupi apelują o wprowadzenie klauzuli sumienia

Narastające i zawzięte ataki na prawo sumienia personelu medycznego i pielęgniarskiego w kwestii aborcji wołają o natychmiastowe rozwiązanie – piszą amerykańscy biskupi we wspólnym oświadczeniu. Wzywają zarazem całe społeczeństwo do modlitwy i podjęcia konkretnych działań w tym kierunku.

Pod apelem podpisali się

metropolita Nowego Jorku kard. Timothy Dolan oraz abp Joseph E. Kurtz odpowiadający w amerykańskim episkopacie odpowiednio za komisje ds. życia i wolności religijnej. Zaapelowali oni do wiernych o prawdziwy szturm na Kongres w postaci maili i telefonów domagających się wprowadzenia w życie klauzuli sumienia.

Amerykańscy biskupi stwierdzają, że zarówno środowiska pro-life, jak również ich przeciwnicy powinni być zgodni, co do tego, że nikt nie powinien być zmuszany do brania udziału w aborcji, łamiąc tym samym swe najgłębsze przekonania. Obecnie Amerykanie są postawieni przed wyborem wspierania aborcji, albo całkowitego opuszczenia systemu opieki zdrowotnej. Kongres Stanów Zjednoczonych decyzję w sprawie klauzuli sumienia ma podjąć do 23 marca.

za Rad. Watykanskie