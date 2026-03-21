Uruchomiono bazę danych dotyczącą naruszeń wolności religijnej w Australii

Organizacja broniąca wartości judeochrześcijańskich w Australii uruchomiła bazę danych służącą do śledzenia przypadków naruszania wolności religijnej chrześcijan.

Canberra Declaration, grupa wzywająca australijskich przywódców do odbudowy judeochrześcijańskich fundamentów kraju, 11 marca uruchomiła Australian Christian Freedom Index (ACFI), publikując 40-stronicowy raport o antychrześcijańskich tendencjach w 2025 roku.

Uruchomienie indeksu i publikacja raportu odbyły się podczas webinaru, w trakcie którego czołowi liderzy chrześcijańscy i eksperci prawni przedstawili obraz dyskryminacji religijnej w całej Australii.

Paneliści argumentowali, że australijskie przepisy antydyskryminacyjne uciszają Kościół. Twierdzili, że formalny indeks musi udowodnić rządowi, iż siły strukturalne podważają prawa religijne. Aby to poprzeć, grupa organizuje ankietę mającą na celu rejestrowanie naruszeń tych swobód.

„ACFI gromadzi wiele różnych dowodów, aby stworzyć najbardziej kompleksowy obraz wolności chrześcijańskiej w Australii, jaki kiedykolwiek powstał” – powiedział Kurt Mahlburg, jeden z liderów Deklaracji z Canberry.

Inny lider, Warrick Marsh, powiedział, że Australia potrzebuje wolności do głoszenia Ewangelii, „a to jest prawdopodobnie najważniejsza wolność”.

„Tracimy te wolności od wielu, wielu lat — od dziesięcioleci — i musimy zająć stanowisko” — powiedział Marsh.

Określił Indeks jako „wyraźną granicę”, która ma pokazać politykom, mediom i osobom wrogim chrześcijaństwu korzyści płynące z wolności religijnej. Przekonywał, że Australia musi zachować swoje fundamenty jako naród uznający wolność chrześcijan za wartość podstawową.

Przywódcy zamierzają stworzyć bazę danych zawierającą twarde dowody i wyniki ankiet, aby zilustrować, jak państwo ogranicza wolności chrześcijan. Planują przedstawić dokument politykom i mediom jako dowód na rosnącą dyskryminację australijskich chrześcijan.

Jedna z głównych obaw dotyczy „reguły milczenia”, w ramach której chrześcijanie odczuwają presję, by zachowywać swoją wiarę w sferze prywatnej, zwłaszcza w kwestiach takich jak płeć, rodzicielstwo i edukacja — powiedział George Christensen, były członek parlamentu reprezentujący CitizenGO.

Mahlburg zauważył, że grupa prowadzi przegląd przepisów stanowych po przypadkach, gdy państwo zmuszało chrześcijańskie szkoły do zatrudniania pracowników, którzy nie podzielają religijnych przekonań tych instytucji. Wskazał również na przypadki ustaw zmuszających pracowników medycznych do udziału w aborcji i eutanazji, a także na ograniczenia dotyczące ulicznego głoszenia w pobliżu klinik aborcyjnych.

„Chcemy zobaczyć, które stany są najbardziej wolne, a które najmniej” — powiedział Mahlburg. „Miejmy nadzieję, że wywrze to presję na ustawodawcach w poszczególnych parlamentach”.

Panel zwrócił uwagę na brak silnej ochrony prawnej przekonań religijnych w Australii. Podczas gdy Stany Zjednoczone opierają się na Pierwszej Poprawce, Mahlburg zauważył, że Australia oferuje jedynie niewielkie „wyjątki”, a nie mocne prawa.

„To, co mnie uderza, to fakt, że w Australii tak naprawdę nie mamy wolności religijnej wyraźnie chronionej przez prawo — przynajmniej nie w sposób solidny” — powiedział Mahlburg.

Dodał, że choć artykuł 116 australijskiej konstytucji stanowi pewne „nawiązanie” do wolności religijnej, rząd nie zdołał jej na tym fundamencie rozwinąć.

„W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rządy federalne i stanowe wprowadzały ustawodawstwo antydyskryminacyjne i przepisy przeciwko zniesławianiu” — powiedział Mahlburg. „Wolność chrześcijan w Australii stała się serią ‘wyłączeń’ lub wyjątków w innych ustawach… Z perspektywy strukturalnej sytuacja w Australii nie jest dobra”.

Christensen ubolewał, że chrześcijanie uczą się w Australii „nowej zasady”: „Milcz”.

„Chodzi o to, że wiary nie należy przeżywać otwarcie ani wyrażać w ‘kontrowersyjnych’ obszarach, takich jak płeć, rodzicielstwo czy edukacja” — powiedział Christensen. „To nie paranoja; to schemat rozszerzających się regulacji i systemów opartych na skargach, które są wykorzystywane, by zmuszać nas do milczenia. Ludzie stosują autocenzurę, by chronić swoje miejsca pracy”.

Christensen odrzucił pogląd, że możliwość „wciąż chodzenia do kościoła i śpiewania hymnów” stanowi prawdziwą wolność religijną, nazywając to „wydrążoną wersją wiary”. Poinformował, że Departament Stanu USA wyraził już zainteresowanie indeksem.

Wśród pozostałych uczestników znaleźli się Michelle Pearse, dyrektor generalna Australian Christian Lobby (ACL); Peter Downie, krajowy dyrektor FamilyVoice Australia; oraz Augusto Zimmerman, profesor prawa zakładający chrześcijańskie szkoły prawnicze. Zimmerman, który tworzy chrześcijańską szkołę prawniczą w Sydney, argumentował, że państwowa „ochrona” za pośrednictwem przepisów antydyskryminacyjnych pozostaje nieuzasadniona.

„Chcę, żeby państwo zostawiło mnie w spokoju” — powiedział Zimmerman. „Największym grzechem Australii jest bałwochwalstwo wobec rządu. Musimy przestać domagać się kolejnych ustaw i zacząć głosować na polityków, którzy je uchylą. Nie czuję już, że jesteśmy wolni w tym kraju. Tego, co Bóg daje, żaden człowiek nie może nam odebrać”.

Canberra Declaration opisuje siebie jako aktywną, troskliwą, „rosnącą wspólnotę ludzi, którzy mają wizję Australii, w której dzieci są bezpieczne, kobiety mają poczucie bezpieczeństwa, rodziny są szczęśliwe, każdy otrzymuje uczciwą szansę, inicjatywa jest nagradzana, uczciwość ma najwyższe znaczenie, życie jest cenne, wolność jest dla wszystkich, w tym dla ludzi wiary. Gdzie każdy może cieszyć się dobrobytem wynikającym z odnowienia wartości judeochrześcijańskich, które stanowią fundament naszego narodu”.

Canberra Declaration wzywa krajowych przywódców do ochrony życia, obrony małżeństwa, wspierania rodziny, odbudowy judeochrześcijańskich fundamentów, zapewnienia wolności religijnej i ochrony dzieci.

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily