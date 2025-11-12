Uroczysta nabożeństwo z udziałem 500 kościołów ewangelikalnych we Francji

W ubiegłym miesiącu niemal 500 wspólnot ewangelikalnych przeprowadziło jednocześnie 85 wspólnych nabożeństw w różnych regionach Francji.

Szeroko popierane wydarzenie, zainicjowane przez Conseil National des Évangéliques de France (CNEF) – główny sojusz ewangelikalny we Francji – miało na celu ogólnokrajowe świętowanie Ewangelii 5 października.

„Od Lille po Marsylię, od Bordeaux po Strasburg – ponad 70 tysięcy wierzących zjednoczyło się, by wywyższyć imię Jezusa” – poinformował newsletter Impact France.

„Wspólnie modlili się o jedność Kościoła we Francji, o sprawiedliwość, pokój oraz w intencji prześladowanych chrześcijan na całym świecie. To niesamowite świadectwo i wyraz zaufania, jakim chrześcijanie darzą Jezusa – jedynego prawdziwego Króla.”

CNEF poinformował na LinkedIn o „entuzjastycznym zrywie jedności” płynącym z 85 wspólnych nabożeństw, które „znalazły pozytywny oddźwięk” także w świeckich mediach – prasie i rozgłośniach radiowych. Alians Ewangelikalny porównał ten pozytywny odbiór z krytyką, jaka wcześniej spadła na francuskich ewangelikałów w programie Envoyé spécial – czwartkowym magazynie śledczym prowadzonym przez dziennikarkę Élise Lucet. CNEF wcześniej potępił ten program za przedstawianie ewangelikalnych chrześcijan jako ultrakonserwatywnych, homofobicznych i manipulacyjnych – relacjonował Christian Daily International.

„W przeciwieństwie do programu Envoyé spécial sprzed kilku dni – relacjonował CNEF na LinkedIn w kontekście dnia świętowania – kilku dziennikarzy przybyło, by uczestniczyć w nabożeństwach w ramach Celebrations 2025. Dziękujemy im za tę pełną ciekawości postawę, która dąży do zrozumienia i opisania wiary w Jezusa Chrystusa, która nas tak licznie zgromadziła!”

Pomysł zorganizowania wspólnego świętowania pojawił się dwa lata temu, gdy CNEF rozpoczął przygotowania do wydarzenia. Przyświecały mu trzy główne cele: „zademonstrować jedność Kościoła ewangelikalnego, uczynić Ewangelię widoczną w społeczeństwie francuskim oraz wzmocnić współpracę między lokalnymi kościołami, organizacjami misyjnymi i służbami”.

„Obchody te miały charakter międzywyznaniowy – przełamywały bariery między kościołami i sprzyjały wspólnemu poczuciu misji i nadziei” – dodano w raporcie Impact France.

CNEF wyraził nadzieję, że efektem tego dnia świętowania będzie długofalowa współpraca między kościołami. Organizacja liczy na to, że lokalne partnerstwa zawiązane dzięki wspólnemu doświadczeniu zaowocują nowymi inicjatywami w zakresie ewangelizacji, uczniostwa i działań społecznych w całej Francji – podano w Impact France.

„W miarę jak Francja zmierza ku końcówce roku, zapewne znów pojawią się nagłówki poświęcone polityce i napięciom wokół reformy emerytalnej. Módlmy się, by w tym czasie niepokoju odnowione poczucie jedności i celu, jakie przyniósł ten radosny miesiąc, nadal rozświetlało naszą rzeczywistość jako światło nadziei.”

W poście na LinkedIn CNEF zadał pytanie „Co dalej?” po zakończeniu obchodów. W wielu miastach francuscy ewangelikałowie pytają już, kiedy odbędzie się kolejne podobne wydarzenie celebrujące Ewangelię.

„To wielka radość widzieć tak wielkie pragnienie wspólnoty między kościołami!” – podkreślił CNEF. „Te wspólne chwile pozwoliły chrześcijanom z różnych środowisk, kultur i pokoleń zgromadzić się wokół tego, co najważniejsze: Jezusa Chrystusa.”

Poza tym „wielkim weekendem” CNEF zachęcił do podtrzymywania międzykościelnej dynamiki przez cały rok – poprzez wspólne uwielbienie, modlitwę, działania solidarnościowe na rzecz miast i wsi, wspólne projekty misyjne oraz braterskie relacje między liderami i członkami różnych kościołów.

„W ten sposób będziemy dalej wspólnie dawać świadectwo miłości Chrystusa i budować jedność Ciała Chrystusa we Francji” – podsumował CNEF.

Autor: Chris Eyte

Źródło: Christian Daily