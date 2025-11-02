Uniwersytet w Sheffield umieszcza na Biblii „ostrzeżenie”

Uniwersytet w Sheffield został skrytykowany za opatrzenie Biblii ostrzeżeniem o drastycznych treściach oraz za – jak się wydaje – błędne stwierdzenie, że ewangeliczne opisy życia Jezusa zawierają „dosadne sceny okaleczeń ciała i przemocy seksualnej”.

Jak podał Mail on Sunday, powołując się na brytyjskie prawo o dostępie do informacji publicznej, dziennik uzyskał kopię zaleceń wydawanych studentom literatury angielskiej.

Studenci są ostrzegani, że Biblia zawiera sceny morderstw i przemocy, a – według gazety – szczególnie wyróżniono Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana jako zawierające „dosadne opisy okaleczeń ciała i przemocy seksualnej”.

Choć w Biblii jako całości rzeczywiście znajdują się sceny przemocy, morderstw czy gwałtów, to występują one głównie w Starym Testamencie. Nowy Testament opisuje ukrzyżowanie Jezusa – niewątpliwie akt przemocy – jednak używa przy tym powściągliwego języka.

W Ewangeliach nie pojawiają się żadne sceny przemocy seksualnej. Najbliżej tematów seksualnych znajduje się fragment, w którym do Jezusa przyprowadzona zostaje kobieta pochwycona na cudzołóstwie „w samym akcie”.

Jezus w momencie ukrzyżowania może być przedstawiony jako nagi, ale teksty nie sugerują, by miało to jakiekolwiek seksualne konotacje.

Andrea Williams, dyrektor generalna Christian Legal Centre, powiedziała w rozmowie z Mail on Sunday:

„Ostrzeganie przed przesłaniem o zbawieniu, które ukształtowało naszą cywilizację, jest nie tylko nieporozumieniem – to absurd.

Wyróżnianie Biblii w ten sposób jest dyskryminujące i świadczy o głębokiej niewiedzy.

Sugerowanie, że historia ukrzyżowania zawiera elementy przemocy seksualnej, jest nie tylko nieścisłe – to rażące niezrozumienie tekstu.

Opis śmierci Jezusa nie jest opowieścią o traumie, lecz najwyższym wyrazem miłości, ofiary i odkupienia – fundamentem wiary chrześcijańskiej”.

Uniwersytet w Sheffield odpowiedział:

„Zamieszczanie not informacyjnych to standardowa praktyka akademicka, której celem jest uprzedzenie o obecności w materiale treści wrażliwych lub drastycznych. Dzięki temu można o nich otwarcie i krytycznie rozmawiać, a jednocześnie przygotować studentów, którzy mogą być na nie szczególnie wrażliwi”.

