Uniwersytet Harvarda ma kapelana ateistę

Uniwersytet Harvarda, uczelnia, która powstała cztery wieki temu, by kształcić pracowników chrześcijańskiej służby, i która przyjęła motto „Prawda dla Chrystusa i dla Kościoła”, zrobiła coś niewyobrażalnego: wybrała ateistę na swojego kapelana – donoszą media informacyjne.

Jak podano na stronie dnyuz.com, wybrany przez grono kapelanów Harvardu 44-letni Greg Epstein objął stanowisko w drugiej połowie sierpnia. Uniwersytet, którego nazwa pochodzi od nazwiska pastora Johna Harvarda, dopiero po ponad 70 latach zaczął być kierowany przez osobą świecką.

Według informacji wspomnianego serwisu, Greg Epstein, który jest autorem książki Good Without God (Dobro bez Boga) i wychował się w rodzinie żydowskiej, w swojej nowej roli będzie koordynował działania ponad 40 uniwersyteckich kapelanów, w tym religijnych liderów społeczności chrześcijańskiej, żydowskiej, hinduskiej, buddyjskiej i innych.

Uniwersytet Harvarda powstał na fundamencie chrześcijańskim

Chociaż założony na początku XVII wieku Uniwersytet Harvarda powstał na fundamencie chrześcijańskim, najwyraźniej odszedł od pierwotnego nurtu i dopasował się do światowych poglądów na edukację i życie, całkiem odrzucając nauczanie Słowa Bożego.

„Jest rosnąca grupa ludzi, która nie utożsamia się już z żadną tradycją religijną, lecz nadal odczuwa prawdziwą potrzebę rozmowy i wsparcia w zakresie tego, co to znaczy być dobrym człowiekiem i prowadzić etyczne życie” – powiedział Greg Epstein w wywiadzie dla „The New York Times”. „Nie szukamy odpowiedzi u bóstwa. Nawzajem jesteśmy dla siebie odpowiedziami”.

Sondaż Harvard Crimson ujawnił, że studenci z rocznika 2019 dwukrotnie częściej uważali się za ateistów lub agnostyków, niż 18-latkowie w ogólnej populacji.

Autor: Shawn A. Akers

Źródło: Charisma News

Inne

Bill Hayden, 85-letni były ateista, wyjaśnia, dlaczego się nawrócił