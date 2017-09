United Tenors Hammond Hollister Roberson Wilson

Frederick William Hammond (ur. 27.12.1969) od ponad dwudziestu pięciu lat znany na całym świecie jako niezwykle utalentowany wykonawca muzyki gospel, basista, wokalista, producent muzyczny i twórca tekstów. Swoją popularność rozpoczął z grupą „The Winans” gdzie pojawił się jako basista. Do roku 1985 był już w stałym składzie „Commissioned”, pojawiając się na 10 z 12 płyt grupy. Po pierwszym zakończeniu współpracy z tym zespołem, jego sława w środowisku muzycznym rozbłysnęła przy zespole „Radical For Christ” (Radykalni dla Chrystusa), z którą sprzedał miliony egzemplarzy płyt. W roku 2002 Hammon powrócił do zespołu „Commissioned” i jeszcze tego samego roku ukazał się album „Commissioned Reunion Live”.

Swoją aktywność zawodową przejawia zarówno jako członek grupy „Commissioned” i artysta solowy (obecnie dla Verity Records). Jest zdobywcą 6 nagród Dove, czterech Stellar a także nagrody Grammy Awards (2008). Do wyżej wymienionych został nominowany aż 43 razy. Jego dyskografia obejmuje 26 albumów i 9 singli.

Czterech wybitnych śpiewaków sceny gospel połączyło swoje siły, żeby udowodnić, iż czasem suma znaczy więcej niż składowe. I tak w skład „United Tenors” wchodzą: Dave Hollister, Eric Roberson i Brian Courtney Wilson wraz z legendarnym Fredem Hammondem. I choć każdy z nich może się pochwalić swoją własną, imponującą karierą muzyczną, to jednak okazało się, że ta współpraca jest bardzo inspirującym dziełem. W tym zachwycająco zróżnicowanym albumie, czterech artystów miksuje swoje własne style i tworzy mieszankę pełnych mocy wokali o wyjątkowym smaku, która daje się szczególnie zauważyć słuchając takich utworów jak „Love You Like That” i „Come On Let’s Pray”. Jak się sami zapewne przekonacie, Hammond i przyjaciele są tutaj w swoim żywiole i z pewnością ich praca zasługuje przynajmniej na kontynuację dzieła.

Płyta wydana w marcu 2013 roku

Na krążku:

1. Unsakeable

2. You Like That

3. Here In Our Praise

4. We Worship You

5. I’m In The Midst

6. I’m Reminded

7. Never A Day

8. Everybody Get Up

9. Come On Let’s Pray

10. That’s The Only Way To Love

11. My Heart Is Yours

12. What Is This

13. My God Is Real

14. I need You.

Tytuł: United Tenors Hammond Hollister Roberson Wilson