Umysł terrorysty – Tass Saada

Serwisy informacyjne regularnie donoszą o wybuchach bomb, zamachach samobójczych i ciężarówkach taranujących przechodniów na ulicach. Prezenterzy wyjaśniają, kto stoi za kolejnymi atakami, podając niewiele mówiące nazwy: Al-Kaida, Hamas, Boko Haram, ISIS… Kim są terroryści dokonujący kolejnych aktów barbarzyństwa? Czym się kierują? Skąd bierze się islamski ekstremizm?

Tass Saada wie z własnego doświadczenia, co prowadzi człowieka do tak drastycznych działań. Urodził się w Strefie Gazy, dorastał w Arabii Saudyjskiej i w Katarze. Już jako nastolatek został bojownikiem organizacji Fatah, a następnie snajperem- -zamachowcem na usługach Jasera Arafata.

Od pewnego momentu jego życie potoczyło się jednak w zupełnie innym kierunku. Po radykalnym zrewidowaniu poglądów założył organizację charytatywną Hope for Ishmael, zabiegającą o pojednanie między Arabami i Żydami. Prowadzi też fundację Seeds of Hope, której celem jest wychowanie palestyńskich i żydowskich dzieci w atmosferze pokoju i pojednania.

W swojej najnowszej książce Tass Saada dociera do korzeni islamskiego ekstremizmu i odsłania sposób myślenia terrorystów. A jednocześnie pokazuje, jak przeciwdziałać terroryzmowi, aby z jednej strony przemienić Bliski Wschód, a z drugiej – chronić nasze własne, coraz bardziej zróżnicowane etnicznie, otoczenie. Przesłanie tej książki doskonale ilustruje biblijne wezwanie do tego, by kochać nieprzyjaciół i nie dać się zwyciężyć złu, lecz zło zwyciężać dobrem. W obliczu najgroźniejszego konfliktu kulturowego i cywilizacyjnego naszych czasów przynosi nadzieję na pojednanie przez kształtowanie alternatywnego sposobu myślenia – „umysłu człowieka pokoju”.

Nota o autorach:

Tass Saada

Były muzułmanin, założyciel organizacji charytatywnej Hope for Ishmael zabiegającej o pojednanie między Arabami i Żydami. Urodził się w 1951 roku w Strefie Gazy, dorastał w Arabii Saudyjskiej i w Katarze. Był bojownikiem i snajperem w organizacji Fatah Jasera Arafata. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie po latach nawrócił się na chrześcijaństwo. Wraz z żoną Karen spędza co roku wiele czasu na Bliskim Wschodzie, pracując wśród dzieci.

Dean Merrill

Autor i współautor ponad 40 książek, laureat licznych nagród i wyróżnień. Publikował artykuły na łamach kilkudziesięciu czasopism. Pracował między innymi jako redaktor „Campus Life”, w wydawnictwie David C. Cook, w periodykach „Leadership Journal” i „Christian Herald” oraz w organizacji Focus on the Family. Obecnie zajmuje się wyłącznie pracą pisarską. Mieszka w Colorado Springs i prowadzi stronę internetową: deanmerrill. com.

Rekomendacje:

Przed swoim nawróceniem na chrześcijaństwo Tass Saada był zamachowcem na usługach Arafata. Jego dawne życie pozwala mu na wyjątkowe zrozumienie tematu. Gdy mówi o terrorze, wie z własnego doświadczenia, co prowadzi człowieka do tak drastycznych działań.

JOSEPH FARAH – twórca serwisu internetowego WorldNetDaily

Tass Saada zna islamski terroryzm – ponieważ sam był weń zaangażowany. Duchowa wędrówka Tassa przygotowała go do dzielenia się nadzieją odnalezioną w Ewangelii z ludźmi, o których moglibyśmy sądzić, że jako ostatni będą skłonni ją przyjąć. W tej fascynującej książce Tass pokazuje nam, jak dotrzeć do tych, którzy wydają się spisani na straty.

JIM DALY – prezes organizacji Focus on the Family

Tym, co cenię w książce Umysł terrorysty, jest fakt, że mój przyjaciel Tass Saada odkrywa w niej swoje serce. To świadectwo o tym, że „miłość nigdy nie ustaje”. Ta książka otwiera oczy i napełnia nadzieją!

RAY BENTLEY – autor książki The Holy Land Key

Dane książki

Tytuł: Umysł terrorysty

Autor: Merrill Dean, Saada Tass

Tłumaczenie: Czwojdrak Aleksandra

Wydawnictwo: Aetos Media

Język wydania: polski

Język oryginału: angielski

Ilość stron: 256

Numer wydania: I

Data premiery: 2017-10-20