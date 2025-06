Ukrzyżował pastora i planował zabić innych

Adam Christopher Sheafe, główny podejrzany o zamordowanie pastora Williama Schonemanna z kościoła New River Bible Chapel w Arizonie, przyznał, że ukrzyżował duchownego i założył mu na głowę koronę cierniową. Twierdził, że planował zamordowanie łącznie 14 pastorów i księży w całym kraju, których oskarżał o sprowadzanie wiernych na manowce.

W rozmowie z serwisem Arizona Family 51-letni Sheafe powiedział, że gdyby nie interwencja służb w Sedonie, zabiłby co najmniej czterech duchownych w samym stanie Arizona. Dodał, że nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia po zamordowaniu 76-letniego pastora Schonemanna. „Gdybym miał taką możliwość, zabiłbym wszystkich pastorów i spalił wszystkie kościoły w Ameryce” – oświadczył.

– Nie tylko nie czuję wyrzutów sumienia, ale jeśli mój ojciec powierzy mi władzę na tej ziemi, zabiję każdego księdza i spalę każdy kościół – powiedział Sheafe w rozmowie z dziennikarzami.

Obecnie przebywa on w areszcie w Coconino County Detention Center w Flagstaff. Ciążą na nim liczne zarzuty, m.in. włamanie drugiego stopnia, ucieczka przed policją, napaść z użyciem niebezpiecznej broni, ucieczka z miejsca wypadku, zniszczenie mienia, kradzież pojazdu, wtargnięcie na teren prywatny oraz stawianie oporu przy zatrzymaniu – podał serwis Sedona Red Rock News.

Biuro szeryfa hrabstwa Maricopa powiązało Sheafe’a z morderstwem Schonemanna jeszcze przed jego aresztowaniem 30 kwietnia w Sedonie. Równolegle był też przedmiotem innych dochodzeń, w tym prowadzonych przez FBI.

Sheafe, lat 50 (na zdjęciu po lewej), został uznany za głównego podejrzanego w sprawie zabójstwa pastora Williama Schonemanna (po prawej) – poinformowało Biuro Szeryfa hrabstwa Coconino. Zdjęcia opublikowano za zgodą stacji Fox 10 Phoenix.

Kapitan David Lee z wydziału ds. poważnych przestępstw biura szeryfa hrabstwa Maricopa przekazał mediom, że ataki Sheafe’a miały podłoże religijne. Po raz pierwszy jednak opinia publiczna usłyszała szczegóły dotyczące skali zagrożenia, jakie stwarzał, gdy pozostawał na wolności.

Sheafe przyznał, że celowo wybierał ofiary, które były same – nie chciał krzywdzić osób postronnych. W jednym przypadku śledził księdza do jego domu, ale zrezygnował z ataku, gdy zauważył wychodzące z garażu dwie kobiety. Wspomniał też, że co najmniej dwóch duchownych uniknęło śmierci, ponieważ podczas pościgu w Sedonie stracił samochód.

– Gdybym miał wtedy auto, obaj byliby martwi. Nie mieliby żadnych szans – stwierdził.

Sheafe wskazał również inne miasta, w których planował dokonać morderstw: Las Vegas (Nevada), Portland (Oregon), Seattle (Waszyngton), Billings (Montana), Detroit (Michigan), Nowy Jork (Nowy Jork), Charlotte (Karolina Północna), Mobile (Alabama), Beaumont i El Paso (Teksas).

– Czterech z nich miało zginąć w Arizonie – dodał.

Według informacji The Christian Post, ciało pastora Schonemanna znaleziono 28 kwietnia w jego domu. Na miejscu zabezpieczono dowody wskazujące na brutalne przestępstwo.

Liczne źródła przekazały stacji Fox 10 Phoenix, że ofiara doznała ciężkich obrażeń, a ciało znaleziono na łóżku z rozpostartymi rękami przypiętymi do ściany.

Sheafe oświadczył, że ma nadzieję na karę śmierci:

– Chcę pokazać, że nie da się zabić syna Boga. Cała ta historia to bzdura. Chcę zostać szybko stracony, by rozpocząć spektakl i pokazać, o co naprawdę mi chodzi.

Dodał też, że mimo wszystkiego wierzy w Boże przebaczenie:

– Oczywiście, że mi wybaczy. On jest Bogiem miłosiernym i kochającym.

Autor: Leonardo Blair

Źródło: Christian Post