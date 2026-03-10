Ukraińskie Towarzystwo Biblijne rozprowadza Biblie, aby pomóc osobom po traumach, zwłaszcza dzieciom

Ukraińskie Towarzystwo Biblijne (UBS) informuje, że od czasu rosyjskiej inwazji w kraju rozpowszechniono 1,6 mln egzemplarzy Biblii, co daje średnio niemal 1 tys. egzemplarzy dziennie. W 2026 roku rośnie również zapotrzebowanie na inicjatywy wspierające osoby po traumie.

Jak stwierdzono w raporcie, to, co zaczęło się jako pilna odpowiedź humanitarna, stało się „długotrwałą walką o emocjonalne, psychiczne i duchowe przetrwanie”.

„W centrum tej wiernej odpowiedzi znajduje się Ukraińskie Towarzystwo Biblijne, które pomaga zapewnić, by Słowo Boże, opieka duszpasterska i pomoc w leczeniu traumy nadal docierały do tych, którzy najbardziej tego potrzebują” — poinformowała organizacja.

„Potrzeba przesunęła się z natychmiastowej interwencji kryzysowej na budowanie długoterminowej odporności wśród jednostek, rodzin i społeczności”.

Niezliczone rodziny nadal zmagają się z żałobą, lękiem i niepewnością. Przy około jednym milionie osób służących w ukraińskich siłach zbrojnych i rosnącej liczbie ofiar cywilnych, skala potrzeb jest określana jako „porażająca”.

„Wszystko to wpływa na moralny, psychiczny, a nawet fizyczny dobrostan ludzi” — zauważono w raporcie.

„Potrzebują wsparcia i pocieszenia. W rezultacie społeczeństwo coraz częściej zwraca się do kościołów o pomoc”.

Dorośli poszukują pełnych wydań Biblii, Nowych Testamentów, materiałów do rozważań i zasobów duszpasterskich, które pomagają radzić sobie z przedłużającym się stresem, traumą, żałobą, urazem moralnym i rozłąką rodzinną.

Raport zwrócił również uwagę na rosnące zapotrzebowanie na oparte na Biblii materiały dla dzieci i młodzieży, które są obecnie najszybciej rozwijającym się obszarem dystrybucji, ponieważ „kościoły stawiają na pokolenie, które pewnego dnia odbuduje Ukrainę”.

„Dzieci i młodzież, z których wiele nie zna niczego poza niestabilnością, coraz bardziej potrzebują ilustrowanych Biblii i odpowiednich do wieku książek z opowieściami”.

Patrząc w stronę 2026 roku, UBS zamierza rozprowadzić w całym kraju kolejne 300 tys. do 400 tys. egzemplarzy Biblii.

Inną kluczową inicjatywą jest służba uzdrawiania po traumie, uruchomiona wkrótce po rosyjskiej inwazji. To, co zaczęło się od seminarium dla 90 uczestników, rozrosło się do ogólnokrajowej sieci wsparcia.

Według UBS program wywarł już „niezwykły wpływ”: 6 380 uczestników zostało przeszkolonych w zakresie opieki nad osobami po traumie, przeprowadzono 114 szkoleń w całym kraju oraz 93 dodatkowe inicjatywy wsparcia psychologicznego i duchowego.

„Inicjatywy te obejmują obozy odnowy, programy uzdrawiania społeczności oraz ukierunkowane wsparcie dla rodzin poległych żołnierzy, weteranów, dzieci i osób wewnętrznie przesiedlonych” — czytamy w raporcie.

Celem na 2026 rok jest dotarcie do kolejnych 16 tys. osób poprzez warsztaty, grupy wsparcia, centra odnowy i szkolenie prowadzących.

„Nawet pośród wojny w Ukrainie Słowo Boże nadal przynosi wiarę, uzdrowienie i nadzieję — jednej rodzinie, jednemu kościołowi, jednej społeczności naraz”.

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily