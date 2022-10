Ukraiński pastor i jego żona są przetrzymywani przez Rosjan w nieznanym miejscu

Od ukraińskich chrześcijan z terenów okupowanych przez Rosjan napłynęła do nas pilna prośba o modlitwę wstawienniczą za pastora Leonida Pietrowicza Ponomariewa i jego żonę Tatianę Nikołajewnę (na zdjęciu), posługujących w kościele położonym w Mariupolu na osiedlu Kurczatow.

Uprowadzenie

23 września do ich domu przyszli ludzie w mundurach i maskach. Sąsiedzi starali się dowiedzieć, co się dzieje, ale nakazano im wrócić do mieszkań i nie wychodzić.

Sąsiedzi twierdzą, że słyszeli jęki i krzyki, zanim po upływie dwóch i pół godziny wojskowi wywieźli pastora z żoną w nieznanym kierunku. Wszelkie próby krewnych i wiernych z kościoła dowiedzenia się, gdzie znajduje się małżeństwo Ponomariewów, spełzły na niczym.

Wcześniej, rzekomo w celu przeprowadzenia w nim referendum, rosyjskie władze okupacyjne skonfiskowały budynek kościoła, w którym służył pastor Ponomariew, a jego samego oskarżyły o działalność ekstremistyczną.

Módlmy się…

Módlmy się o pastora Ponomariewa i jego żonę, aby Pan dał im siłę wytrwania w czasie tej próby.

Módlmy się o ochronę i odwagę dla ukraińskich chrześcijan, którzy znaleźli się na terenach okupowanych przez Rosjan i są narażeni na ciężkie prześladowania.

Źródło: The Voice of the Martyrs Korea

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

