Ukraińcy pytają, dlaczego Bóg dopuścił do wojny

Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Biblijnego mówi, że po miesiącach rujnującej wojny z Rosją, ludzie w jego kraju szukają odpowiedzi.

Oleksandr Babiyczuk mieszka w spustoszonym Chersoniu, kluczowym mieście portowym, które świętuje niedawne wycofanie się wojsk rosyjskich.

Personel Towarzystwa Biblijnego mógł po raz pierwszy od sierpnia otworzyć swoje biuro, jednak powrót budzi mieszane uczucia: wszędzie widać ślady po pociskach, a w pomieszczeniach jest pełno butelek po wódce.

Mimo odzyskania miasta, odwrót Rosjan pobudza do duchowych poszukiwań, a ludzie zadają pytania egzystencjalne o wojnę.

„Nadal powinniśmy nieść Słowo Boże, ponieważ wojna wstrząsa samymi podstawami ludzkiego życia” – powiedział Babiyczuk.

„Ludzie szukają odpowiedzi na kluczowe pytania, dlaczego doszło do tej wojny i dlaczego Bóg na nią pozwolił” – dodał.

Wzrost zapotrzebowania na Biblie

Potwierdzeniem tych poszukiwań jest wzrost zapotrzebowania na Biblię od czasu wybuchu wojny.

W miesiącach letnich, brytyjskie Towarzystwo Biblijne wysłało na Ukrainę około 168 tysięcy Biblii i książek biblijnych.

„Jest tak wielu ludzi po ciężkich urazach psychicznych, którzy doświadczyli straty członków rodziny, przyjaciół, pamiątek, mienia” – mówi Oleksandr.

„I to właśnie ten obszar, na którym Towarzystwo Biblijne musi aktywnie działać razem z kościołami, ponieważ tylko Słowo Boże przynosi pocieszenie i w końcu pojednanie”- twierdzi.

Są też napięcia między Ukraińcami, którzy stawiali opór rosyjskiej okupacji, a tymi, którzy współpracowali.

Zdaniem Oleksandara, stanowisko Ukraińskiego Towarzystwa Biblijnego „musi być zrównoważone”.

„Będą musieli odpowiadać przed prawem, podczas gdy my musimy znaleźć takie słowa, które mogą ich zmotywować do wzięcia odpowiedzialności we własnym sumieniu. Z drugiej strony, muszą mieć poczucie, że to ich kraj i ich miasto, i musimy ich kochać i przyjmować jeszcze bardziej, niż przed wojną” – powiedział.

Jest wiele do zrobienia, a Towarzystwo Biblijne musi nadal rozpowszechniać Biblie. „Naszym obowiązkiem jest współpraca z kościołami, by docierać do każdego w potrzebie niebiańskiego uzdrowienia” – dodał Babiyczuk.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

