Ukraina więzi chrześcijanina pacyfistę

Norweska organizacja, której celem jest promowanie wolności wyznania i przekonań, udokumentowała szereg przypadków uwięzienia chrześcijan przez władze ukraińskie za odmowę służby wojskowej.

Forum 18 przyjrzało się sprawie Serhija Semczuka, żonatego mężczyzny po trzydziestce ze wsi Brody w zachodnim obwodzie lwowskim. Semczuk jest członkiem kościoła baptystycznego, który od 2012 r., który naucza o niestosowaniu przemocy.

W grudniu 2022 roku Semczuk został zmobilizowany, jednak poinformował biuro rekrutacyjne, że chociaż jest gotów wypełnić swój obowiązek i służyć w wojsku, nie może używać broni ze względu na swoją wiarę. Biuro rekrutacyjne zgodziło się na to i przydzieliło go do jego jednostki, podaje Forum 18.

Rok później, Semczuk, wraz z innymi członkami swojej jednostki, otrzymał rozkaz uzbrojenia się w karabiny maszynowe. Po odmowie wykonania tego rozkazu został zatrzymany, ale zwolniono go za kaucją do czasu procesu, który odbył się w maju 2024 roku.

Oskarżony o „nieposłuszeństwo popełnione w stanie wojennym lub w sytuacji bojowej”, Semczuk został uznany za winnego i skazany na pięć lat więzienia. W wrześniu 2024 roku odwołał się od wyroku, jednak ten został utrzymany w mocy. Stało się tak pomimo wyroku Sądu Apelacyjnego, wydanego w zeszłym miesiącu, w którym stwierdzono, co następuje: „Skład sędziowski uważa za konieczne zauważyć, że powołanie Serhija Neczajuka do służby wojskowej po mobilizacji nie oznacza, że był on automatycznie zobowiązany do wzięcia broni do ręki, ponieważ biorąc pod uwagę jego przekonania religijne i konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny, podczas służby mógł on być zaangażowany w naprawę sprzętu, budowę fortyfikacji, transport rannych, transport ładunków lub wykonywanie innych funkcji niezwiązanych z użyciem broni”.

Pod koniec stycznia ukraińscy urzędnicy zabrali Semczuka z jego miejsca pracy, aby mógł rozpocząć odbywanie kary.

Sąd Najwyższy Ukrainy odmówił rozpatrzenia kolejnej apelacji w sprawie Semczuka. Członek kościoła Semczuka powiedział Forum 18: „Jesteśmy w szoku, że to się stało… On nie chce zabijać. Popieramy jego stanowisko oraz nauczanie naszego kościoła”.

Według Forum 18 wielu innych chrześcijan i Świadków Jehowy jest obecnie więzionych w Ukrainie w podobnych okolicznościach.

