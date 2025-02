Ukraina: Misja Eurazja mówi, że „sprawiedliwy pokój nie może odbywać się kosztem prawdy”

Zakończenie wojny na Ukrainie musi przynieść prawdziwą sprawiedliwość, zwłaszcza dla 400 000 ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione do Rosji, jak podkreśliła Misja Eurazja (ME) 26 lutego 2025 roku. W swoim oświadczeniu przywódcy kościołów i różnych organizacji na Ukrainie zaznaczyli, że naśladowcy Chrystusa powinni być orędownikami prawdy, sprawiedliwości i współczucia w obliczu kryzysów, powołując się na słowa Izajasza 2:4.

ME oraz jej globalni partnerzy zapewnili o swojej modlitwie i wsparciu dla Ukrainy w tym krytycznym okresie. Zwrócili uwagę na istotne zmiany polityczne oraz dyskusje dotyczące Ukrainy, które wymagają silnego chrześcijańskiego rozeznania i przekonania. Ich komentarze wydają się być odpowiedzią na ostatnie uwagi prezydenta Donalda Trumpa, który stwierdził, że USA udzielają bezprecedensowego wsparcia dla Ukrainy, jednocześnie wspominając o rozmowach z prezydentem Władimirem Putinem, w które nie byli zaangażowani ukraińscy przywódcy.

ME stoi po stronie narodu ukraińskiego, pragnąc zakończenia wojny, która rozpoczęła się inwazją Rosji 22 lutego 2022 roku i doprowadziła do niezliczonych ofiar. Organizacja podkreśliła, że prawdziwy pokój nie może być osiągnięty poprzez polityczne kompromisy, które ignorują cierpienie ofiar lub zmniejszają odpowiedzialność agresorów. Zwrócono uwagę na poważne naruszenia praw człowieka, w tym przymusową deportację ponad 400 000 ukraińskich dzieci, dewastację kościołów, ofiary wśród cywilów oraz miliony osób przesiedlonych.

ME potwierdziło swoją misję głoszenia ewangelii i wspierania ukraińskiego kościoła. Wezwali kościoły w USA, Kanadzie i innych krajach do aktywnej modlitwy oraz wsparcia dla cierpiących. ME wezwało do pokoju, który odzwierciedla wartości Królestwa Bożego i szanuje każde ludzkie życie dotknięte konfliktem. Ukraińscy chrześcijanie ewangelikalni pragną pokoju i wolności nie tylko dla siebie, ale także dla swoich prześladowanych braci na terenach kontrolowanych przez Rosję.

Opr. ma podstawie m.in. inf. z Christian Daily