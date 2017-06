Ukojone serce – Linda Dillow

Odkryj tajemnicę radości i wewnętrznego pokoju

Większość z nas warunkuje swoje poczucie zadowolenia okolicznościami, uzależnia je od własnych uczuć czy też uczuć innych ludzi. Jednak prawdziwe zadowolenie jest niezależne od warunków, w jakich się znajdujemy. Jest stanem serca, a nie stanem rzeczy.

Przyjmij zaproszenie autorki do wspólnej podróży, która pomoże ci zrozumieć, czym jest prawdziwe szczęście, i doświadczyć zmiany w patrzeniu na otaczający świat, ludzi czy nawet siebie samą, a także rolę, którą przyszło ci spełniać. Dostrzeżesz, jak zamartwianie się, niepokoje i skupianie się na niewłaściwych rzeczach odciągają cię od doświadczania pełnej radości w sercu.

Gdy odkryjesz już tajemnicę zadowolenia, twoje serce i umysł wypełni niezwykły pokój. Ujrzysz Boga w nowy sposób i doświadczysz obecności Tego, który jest Błogosławionym Władcą, Królem królów i Panem panów.

O autorce

Linda Dillow jest autorką wielu książek, takich jak Twórcza partnerka, Jaką żoną jestem czy Intymne sprawy (z Lorraine Pintus). Jest popularnym mówcą na konferencjach dla kobiet w różnych częściach świata. Wraz z mężem, Jodym, mieszka w Monument, w stanie Kolorado, USA. Mają czworo dzieci i dziesięcioro wnucząt.

Wydanie: IV, 2016

Oprawa: miękka

Liczba stron: 248

Format: 14 x 20 cm

Wydawca: Koinonia

Książka do kupienia np. u wydawcy (Kliknij TUTAJ).

Spis treści książki „Ukojone serce”

1. Moja podróż ku zadowoleniu

2. W zgodzie z rzeczywistością

3. W zgodzie z samą sobą

4. Zadowolona ze swojej roli

5. Szczęśliwa w relacjach

6. Nigdy dosyć

7. Niewłaściwy cel

8. Zmartwienie jest jak fotel bujany

9. Wiara – podstawa życia

10. Zaufanie do Boga w kwestii „A jeśli…”

11. Zaufanie do Boga w kwestii „Gdyby tylko…”

12. Zaufanie do Boga w kwestii „Dlaczego…”

Mój list do ciebie

Dwunastotygodniowe studium biblijne

Przypisy

Tytuł: Ukojone serce

Autorka: Linda Dillow