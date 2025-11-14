Ujawniono sieć terrorystyczną ONZ: 500 pracowników było „zaangażowanych w terroryzm”

Trwające od dekady dochodzenie ujawniło skalę przenikania środowisk terrorystycznych do struktur UNRWA — Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim. Organizacja UN Watch poinformowała, że 500 pracowników agencji było powiązanych z działalnością terrorystyczną, nawoływaniem do przemocy oraz członkostwem w organizacjach ekstremistycznych.

W komentarzu opublikowanym w tym tygodniu na łamach programu „Global Lane” stwierdzono, że nadszedł czas, aby rząd Stanów Zjednoczonych na stałe wstrzymał coroczne wsparcie finansowe dla UNRWA, wynoszące 400 milionów dolarów. Środki te — jak podkreślono — były wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne do szerzenia antysemityzmu i przemocy. Pojawiło się też pytanie: czy UNRWA można rozwiązać i zastąpić czymś lepszym — wolnym od korupcji i nienawiści?

24 października 2025 roku, podczas konferencji prasowej w Izraelu, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że UNRWA stała się de facto filią Hamasu. Zaznaczył, że organizacja terrorystyczna nie powinna mieć żadnej roli w kształtowaniu przyszłości Gazy.

W odpowiedzi na wypowiedź Rubio, szwajcarska organizacja monitorująca działania ONZ — UN Watch — opublikowała mapę, która ma ilustrować systemową infiltrację UNRWA przez ugrupowania terrorystyczne, w szczególności Hamas i Palestyński Islamski Dżihad. UN Watch twierdzi, że prowadziła badania przez dziesięć lat, odkrywając, że blisko 500 pracowników agencji było zaangażowanych w działalność terrorystyczną, podżeganie do przemocy i członkostwo w organizacjach ekstremistycznych. Organizacja apeluje do władz USA o „zdecydowane działania mające na celu rozwiązanie UNRWA”.

UNRWA stanowczo odrzuca te oskarżenia, zapewniając, że nie ma mowy o żadnej systemowej infiltracji, a ponad 30 tysięcy jej pracowników kieruje się zasadami neutralności wyznaczonymi przez ONZ.

Jednak już rok temu Izrael przyjął ustawę zakazującą działalności UNRWA na rzecz Palestyńczyków, kończąc tym samym trwającą od czerwca 1967 roku współpracę z agencją. Był to — jak ocenia wielu komentatorów — słuszny krok.

CBN News od lat informuje o przypadkach, w których UNRWA edukowała młodych Palestyńczyków jak prowadzić dżihad przeciwko Izraelowi. W jednym z reportaży David Bedeen z Centrum Badań nad Polityką Bliskowschodnią zaprezentował stronę z podręcznika używanego w szkołach prowadzonych przez UNRWA, zawierającą wizerunek kobiety-terrorystki.

— To Dalal Mughrabi, która w 1978 roku zamordowała 36 Żydów w ataku terrorystycznym. W tej książce jest przedstawiona jako bohaterka, a cały program nauczania poświęcony jej postaci jest prowadzony pod egidą UNRWA — tłumaczył Bedeen.

Amerykańscy podatnicy przekazywali dotąd nawet 400 milionów dolarów rocznie na działalność UNRWA — instytucji, która, zdaniem krytyków, promuje nienawiść i pozwala na infiltrację przez grupy terrorystyczne. Administracja Donalda Trumpa oraz Kongres zamroziły to finansowanie w ciągu tygodnia od rozpoczęcia drugiej kadencji prezydenta. Zdaniem wielu, czas, by ta decyzja stała się trwała, a UNRWA — zlikwidowana.

Jak przypomina List do Rzymian 12:21, „Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Zastąpmy więc UNRWA rozwiązaniem lepszym — wolnym od korupcji i nienawiści. I spróbujmy zastosować tę biblijną zasadę również we własnym życiu.

Autor: Gary Lane

Źródło: CBN News