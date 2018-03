Uganda: Wysoki koszt podążania za Chrystusem

Munabi Abudallah został przyciągnięty do Chrystusa, gdy zobaczył „Boga Biblii” jako Tego, który kocha i komunikuje się z ludźmi tak, żeby mogli Go zrozumieć. Gdy w styczniu tego roku przyszedł do wiary w Jezusa, pospieszył do domu, by podzielić się swoją radością z żoną Aishą. Ta jednak w obecności ich siedmiorga dzieci wykrzyknęła: „Kafir!” (to znaczy „niewierny”). „Jesteś ogromnym wstydem dla rodziny” – dodała z pogardą. Po obrzuceniu męża zniewagami, Aisha zmusiła go do opuszczenia domu.

Gdy następnego dnia Munabi wrócił, okazało się, że w domu jest jego ojciec i inni miejscowi muzułmanie. Rozgniewany ojciec ogłosił, że wyrzeka się swojego syna, po czym uderzył Munabiego kijem. Bojąc się o swoje życie, Munabi uciekł do domu pastora. „Muzułmanie chcą mnie zabić” – oznajmił.

W ciągu ostatnich miesięcy doszło jeszcze do kilku innych zajść, związanych z prześladowaniem chrześcijan.

Jedną z poszkodowanych była Nafamba Bongo Madina, która dostała od swojej sąsiadki bożonarodzeniowy posiłek. Po jego skosztowaniu ciężko się rozchorowała i została zawieziona do szpitala. Okazało się, że w oleju, którego użyto do przygotowania potrawy, znajdowała się trucizna. Skonfrontowana z tym faktem sąsiadka otwarcie przyznała, że chciała w ten sposób zabić rodzinę Nafamby. Pomimo posiadanych dowodów starszyzna wsi odmówiła wszczęcia postępowania karnego.

Choć w Ugandzie oficjalnie mieszka 85 procent chrześcijan, a konstytucja gwarantuje wolność religijną, w Regionie Wschodnim dochodzi do coraz liczniejszych przypadków przemocy przeciwko naśladowcom Chrystusa. Wiele z tych ataków dokonywanych jest bezkarnie.

Prośmy Pana, by ochronił Munabiego

przed tymi, którzy nastają na jego życie. Przynieśmy przed Boży tron również jego bliskich, prosząc o ich zbawienie, by nie tylko pojednali się z Munabim, ale co ważniejsze, ze swoim Stwórcą. Módlmy się też za przedstawicieli lokalnych władz we wschodniej Ugandzie, by zamiast podsycać niezgodę i podziały, szukali raczej sposobów wspierania pokoju i harmonii wśród członków swojej społeczności (1Tm 2,2).

Źródła: Religious Liberty Bulletin, Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan