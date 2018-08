Uganda: Troje porwanych dzieci bezpiecznie wróciło do domu

Dzieci porwane przez islamistów w grudniu 2015 roku we wschodniej Ugandzie zostały odnalezione w maju. Były niedożywione i zdradzały objawy indoktrynowania islamską propagandą.

Porwanie miało prawdopodobnie na celu wymuszenie na rodzinie powrotu do islamu. Ojciec dzieci, Madengho, który był wówczas świeżo nawróconym wyznawcą Chrystusa, miał nadzieję, że uda mu się dojść do porozumienia z islamskimi bojówkarzami. Ci jednak, gdy nie mogli go znaleźć, zamiast niego zabrali jego małe dzieci: Musitafę, Amuzę i Shakirę.

5 maja, po niemal dwóch i pół latach oddzielenia od rodziców, dzieci zdołały uciec.

Trójkę rodzeństwa znaleziono błąkającą się po ulicach miejscowości oddalonej o około 80 kilometrów od ich domu.

Musitafa, Amuza i Shakira otoczone są obecnie opieką psychologa i odkarmiane. Jednak nadal potrzebują fizycznego i emocjonalnego uzdrowienia. Madengho jest ogromnie wdzięczny za ich bezpieczny powrót do domu i jednocześnie ufa, że Pan przywróci im zdrowie i dobre samopoczucie. „Dzięki Bogu za cudowne uratowanie moich dzieci” – mówi. „Bóg, który je ocalił, jest w stanie przywrócić im zdrowie psychiczne”.

Pamiętajmy o tej na nowo scalonej rodzinie, modląc się szczególnie o pełne uzdrowienie dzieci.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan