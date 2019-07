Uganda: Spotkania ewangelizacyjne odwołane z powodu gróźb

20 maja w mieście Bwera w zachodniej Ugandzie lokalne kościoły rozpoczęły cykl spotkań ewangelizacyjnych na wolnym powietrzu, w trakcie których wielu ludzi zawierzyło się Jezusowi Chrystusowi. Ewangelizacje miały trwać do 26 maja, jednak dzień wcześniej policja pod naciskiem muzułmanów zakazała ich przeprowadzenia.

Mówcami na tych spotkaniach byli dawni muzułmańscy nauczyciele, którzy ogłaszali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Boga. To składane publiczne wyznanie wiary oburzyło część miejscowych muzułmanów, którzy uznali je za bluźniercze.

25 maja w mieście zgromadził się tłum ponad 250 osób, uzbrojonych w miecze i kije, grożących zabiciem każdego nawróconego z islamu. Przywódcy muzułmańscy wraz z napastnikami przemaszerowali na posterunek policji, żądając wydania zakazu dalszego prowadzenia spotkań. Policja uległa ich naciskom i jednocześnie zakazała prowadzenia wszelkich chrześcijańskich spotkań na wolnym powietrzu w tym mieście.

Chociaż wyznawcy islamu stanowią mniej niż 15 procent populacji kraju, ten przypadek ukazuje zaledwie jedno z wielu wyzwań, przed jakimi stoją ugandyjscy chrześcijanie. 2 czerwca we wschodniej Ugandzie zaatakowano i częściowo zniszczono chrześcijańską szkołę. Atak był poprzedzony pogróżkami ze strony radykalnych muzułmanów. Szkoła znalazła się na celowniku, ponieważ wiele uczących się w niej dzieci należy do rodzin, które nawróciły się z islamu.

Przywódcy Kościoła w Ugandzie wzywają społeczność międzynarodową do modlitwy o ochronę wszystkich zagrożonych naśladowców Chrystusa, a także o to, by nowo nawróceni pozostali niezachwiani w wierze.

Wstawiajmy się w modlitwie za tymi, którzy mierzą się z groźbami z powodu swojej wiary w Jezusa. Módlmy się, by ugandyjscy chrześcijanie pozostali wierni Chrystusowi. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy dopiero co się nawrócili do Niego na tych spotkaniach ewangelizacyjnych. Módlmy się, by przeciwnicy Ewangelii również uświadomili sobie potrzebę Bożej zbawczej łaski.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan