Uganda: Porwany 12-latek cudem uniknął śmierci

25 października we wsi Moru 12-letni Emmanuel Nyaiti został napadniętych przez czterech dorosłych sąsiadów. Chłopiec był w drodze do swojej babci, mieszkającej około 200 m od jego domu. Napastnicy, wiedząc, że Emmanuel jest chrześcijaninem, próbowali nakłonić go do nawrócenia na islam.

Emmanuel odmówił, wtedy jeden z napastników, Ali Lukuman, spoliczkował go. Gdy chłopiec zaczął krzyczeć, mężczyźni zaczęli go dusić. Podejrzewa się, że podano mu też chloroform. Gdy nieprzytomnego chłopca znaleźli szukający go sąsiedzi, napastników już nie było na miejscu zdarzenia.

Opisywane zajście było kolejną próbą zastraszania tej chrześcijańskiej rodziny.

Ojciec Emmanuela, Kauta Yokosofat, otrzymywał już wcześniej wiadomości tekstowe, a także uczestniczył w bezpośrednich konfrontacjach. Kauta wielokrotnie słyszał, że musi zostać muzułmaninem, albo opuścić wieś.

To najnowsze zajście zgłoszono na policję. Prowadzone jest w tej sprawie dochodzenie, lecz napastników nie udało się jak dotąd znaleźć.

Dziękujmy Bogu za odnalezienie uprowadzonego chłopca oraz za to, że cudem przeżył on duszenie. Módlmy się o jego fizyczne i emocjonalne uzdrowienie. Módlmy się także o bezpieczeństwo dla jego rodziny, a także, by Pan dał im mądrość do radzenia sobie w tych wrogich okolicznościach.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan