Uganda: Pastor zabity za ewangelizowanie muzułmanów

Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa aresztowali imama, który przyznał się, że 11 czerwca zabił pastora za głoszenie Ewangelii ugandyjskim muzułmanom.

„Dzisiaj Allah cię osądził” – oświadczył napastnik przed zabójstwem

Biskup Francis Obo był pastorem seniorem kościoła Mpingire Pentecostal Revival Church Ministries International w wiosce Odapako. Opiekował się także 17 okolicznymi kościołami. Gdy wychodził z targu z żoną Christine, podeszła do niego grupa islamskich bojowników i wkrótce został zabity.

Według Christine, jeden z mężczyzn nazwał biskupa Obo „niewiernym” i oskarżył go o bluźnierstwo przeciwko Allahowi i namawianie muzułmanów do porzucenia islamu. „Dzisiaj Allah cię osądził” – oświadczył napastnik przed zabójstwem.

Bojownicy nakazali Christine oddalenie się, więc szybko uciekła do domu, trzęsąc się i nie mogąc mówić. Jej dzieci zabrały ją do szpitala. Kiedy następnego ranka oprzytomniała, opowiedziała o tym, co stało się, najstarszemu synowi, który wraz z rodzeństwem udał się na miejsce zdarzenia. Znaleźli tam dużą liczbę chrześcijan zgromadzonych wokół ciała pastora.

Policja aresztowała imama Uthmana Olingha, który miał krew na ubraniach i butach. Aresztowano również innego podejrzanego, Jafariego Kato. Oskarżony imam przyznał się policji do winy, mówiąc, że nie żałuje zabicia pastora, ponieważ wierzy, że „wolą Allaha jest zabicie każdego niewiernego, który wprowadza muzułmanów w błąd”.

Biskup Obo już wcześniej był obiektem ataków ze względu na swoją służbę

4 czerwca jego kościół gościł byłego nauczyciela islamu, który opowiadał o swoim nawróceniu na chrześcijaństwo. Muzułmanie przechodząc mogli usłyszeć nauczyciela mówiącego po arabsku i przysłuchiwać się.

Prawdopodobnie ci, którzy usłyszeli świadectwo chrześcijanina, poinformowali innych muzułmanów w okolicy, co doprowadziło do zamordowania biskupa Obo.

70-letni biskup pozostawił żonę i 13 dzieci, które są teraz go opłakują wraz z członkami licznych kościołów, które prowadził.

Wesprzyjmy modlitwą Christine i jej dzieci, którzy są w żałobie po nagłej stracie ukochanej osoby

Przynośmy w modlitwie także członków ich kościoła i innych sąsiednich zborów, którzy również doznali traumy w związku z utratą szanowanego lidera.

Niech bojownicy, którzy popełnili tę zbrodnię, będą pociągnięci do odpowiedzialności. Miejmy nadzieję, że zrozumieją miłość i łaskę Chrystusa, co może doprowadzić ich do szczerej skruchy i przebaczenia przez Boga ich grzechów.

Módlmy się o dalsze głoszenie Ewangelii wśród muzułmańskiej mniejszości Ugandy i o to, by nawet w obliczu tej tragedii wielu uznało Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela.

Źródła: Morning Star News, Uganda Christian News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

