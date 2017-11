Uganda: Ojciec chce zabić syna bo porzucił islam, by zostać chrześcijaninem

20 września młody mężczyzna o nazwisku Magale Hamidu (zwany też Mabala) ze wsi Nanoko we wschodniej Ugandzie został zaatakowany przez swojego ojca, który odkrył, że 20-latek porzucił islam, by zostać chrześcijaninem.

Siedem miesięcy wcześniej Magale postanowił przyjąć chrześcijaństwo

i od tamtej pory nie brał udziału w regularnych modlitwach w meczecie. Wypytywany przez ojca o swoją nową wiarę, Magale milczał. W końcu rozwścieczony ojciec zaczął okładać go kijem. Inni członkowie rodziny podobno też chwycili za kije i dołączyli do ataku. Krzyki Magale zaalarmowały sąsiadów, którzy, po dotarciu na miejsce, zdołali wyrwać krwawiącego chłopaka z rąk napastników. Natychmiast zawieźli go do szpitala w pobliskim Tirinyi, gdzie opatrzono mu rany głowy i prawej ręki.

Po zwolnieniu ze szpitala Magale trafił pod opiekę pastora Josepha Kisense z Kościoła Baptystycznego New Valley w Kiryolo. Zaniepokojony pastor zgłosił domniemaną napaść przewodniczącemu rady miejskiej Tirinyi, który z kolei zawiadomił policję. Ojciec Magale czynił też jawne uwagi w rozmowie z jednym z sąsiadów, że chce zabić syna.

Choć młody mężczyzna, który obecnie przebywa w ukryciu, nie był już więcej atakowany, jeden z pastorów miejscowego kościoła rozmawiał z policją na temat możliwości aresztowania ojca Magale. Jest bowiem możliwe, że nawrócenie Magale sprowokuje bojowników islamskich do ataku na pastora lub jego kościół, ponieważ dzięki jego służbie już pewne grono osób przyszło do poznania Chrystusa. Pastor Joseph sam przyznał, że otrzymuje groźby ze strony miejscowych bojowników.

Dziękujmy Bogu, że Magale podjął decyzję przyjęcia Chrystusa jako Pana swojego życia.

Módlmy się też, by był zachęcony do dalszego podążania drogą wiary. Prośmy Boga, by chronił zarówno jego, jak i pastorów miejscowego kościoła i ich rodziny, darząc ich mądrością potrzebną w tej trudnej sytuacji. Niech odpowiadają miłością Jezusa tym, którzy sprzeciwiają się chrześcijaństwu, w tym również rodzinie Magale. Prośmy Ducha Świętego, by działał również w ich życiu, zmiękczając ich serca i darząc objawieniem Jezusa, wskrzeszonego Zbawiciela, który również z nimi pragnie mieć osobistą więź.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan