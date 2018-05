Uganda: Nawrócony z islamu chrześcijanin oblany gorącym olejem

4 marca Gobera Bashir poszedł z przyjacielem do kościoła w sąsiedniej wiosce, gdzie przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Pastor dał Goberze Biblię i przestrzegł go, aby uważał, gdy będzie ją czytał, gdyż członkowie jego rodziny są muzułmanami.

Kilka dni później siostra Gobery przyłapała go na czytaniu Biblii.

Wieść o tym rozeszła się po pozostałych członkach rodziny. Wieczorem 10 marca do domu Gobery wdarło się kilka osób, które związały go, a następnie oblały gorącym olejem. Napastnicy zaciągnęli nieprzytomnego Goberę do bagna i tam pozostawili.

Kiedy Gobera się obudził, otaczali go chrześcijanie, którzy przynieśli go do szpitala. Wskutek napaści doznał on poważnych oparzeń ponad 40% powierzchni ciała, a rany nie goją się dobrze. Mężczyzna nie zgłosił sprawy na policję, aby chronić osoby, które mu pomagają.

Módlmy się o uzdrowienie Gobery i uśmierzenie jego bólu.

Módlmy się też o ochronę dla tych, którzy pomagają mu w czasie rekonwalescencji. Módlmy się też, aby Pan przemówił do jego krzywdzicieli, aby zobaczyli swoje błędy i poczuli potrzebę miłości i łaski Pana.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan