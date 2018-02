Uganda: Młody chrześcijanin pobity do nieprzytomności

16 października w okręgu Mayuge czterech mężczyzn pobiło do nieprzytomności 27-letniego Mulangirę Ibrahima w drodze do kościoła. Wcześniej odebrał on telefon od nieznanej osoby, twierdzącej, że czeka tam na niego pastor. Napastnicy zagrozili Mulangirze, że go zabiją, jeśli nie wyrzeknie się wiary.

Gdy Mulangira odzyskał przytomność, na miejscu byli już policjanci, pastor i członkowie jego kościoła. Wkrótce potem zawieziono go do pobliskiego szpitala, gdzie otrzymał stosowną pomoc medyczną. W wyniku pobicia Mulangira odniósł liczne obrażenia, m.in. pleców, które nadal go bolą. Policja nadal prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Mulangira nawrócił się do Chrystusa dwa lata temu. Wcześniej był muzułmańskim duchownym.

Miejscowi bojownicy islamscy nie zareagowali zbyt życzliwie na wieść o nowej wierze Mulangira. Uprowadzili oni jego żonę i trójkę ich dzieci (w wieku 8, 6 i 4 lat). Przejęli też dom, który dla niego wynajmowali oraz sprzedali jego dobytek, skazując go na bezdomność. Od tamtej pory Mulangira ukrywał się na terenie pobliskiego kościoła.

Prośmy Boga, by przyniósł pełne uzdrowienie temu młodemu chrześcijaninowi, który tyle wycierpiał, fizycznie i psychicznie, z powodu wierności Jezusowi. Módlmy się, by stale widział on w Chrystusie niewyczerpane źródło łaski, miłości i nadziei. Wstawiajmy się też za ludźmi, którzy napadli na Mulangirę i porwali jego rodzinę, by również i oni doświadczyli dramatycznego, przemieniającego życie spotkania z Jezusem, naszym zmartwychwstałym Zbawicielem i Panem.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan