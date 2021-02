Uganda: Imam uwierzył w Jezusa, żona zabrała dzieci i odeszła a sąsiedzi ciężko go pobili

30 listopada 2020 roku Yusuf Kintu, imam muzułmański z wyspy Dolwe, po usłyszeniu Ewangelii złożył wiarę w Jezusie Chrystusie.

Po nawróceniu, społeczność muzułmańska zaatakowała

Według pastora Andrew Nyanma Yusuf kilka razy rozmawiał o sprawach wiary, zanim pokutował i zdecydował się naśladować Chrystusa.

Trzy dni po nawróceniu jego żona rozwiodła się z nim i opuściła dom rodzinny, zabierając ze sobą dwoje najmłodszych dzieci.

Wkrótce potem, 7 grudnia, uzbrojeni członkowie miejscowej społeczności muzułmańskiej urządzili na Yusufa zasadzkę. Ciężko go pobili i zostawili nieprzytomnego.

Jego dwoje starszych dzieci próbowało mu pomóc, a następnego dnia pastor Andrew zabrał go do szpitala. Mimo tego Yusuf zmarł z powodu obrażeń.

Nawrócenie i kolejny atak muzułmanów – również na budynek kościoła

5 grudnia inny imam z okręgu Kibuku we wschodniej Ugandzie również zaufał Chrystusowi. Pięć dni później także jego żona została chrześcijanką.

27 grudnia oboje poszli na nabożeństwo, na którym były imam złożył świadectwo swojej nowo odnalezionej wiary. Członkowie kościoła byli ogromnie uradowani i zaczęli głośno chwalić Boga, co zwróciło uwagę znajdujących się w pobliżu muzułmanów. Tamtego wieczora w meczecie ogłoszono „apostazję” byłego imama.

Tego samego wieczora, gdy pastor Moses Nabwana i jego żona Naura wracali do domu z kościoła, w którym złożył swe świadectwo nowy nawrócony, ośmiu muzułmanów zaatakowało ich kijami i tępymi przedmiotami.

Gdy chrześcijańscy sąsiedzi usłyszeli, co się dzieje, pospieszyli na pomoc, a napastnicy zbiegli. Małżonkowie zostali opatrzeni w pobliskim ośrodku zdrowia, jednak następnego dnia, z powodu powagi obrażeń, pastor Moses musiał zostać przewieziony do szpitala. Naura wymaga dalszego leczenia, ale jej na to nie stać.

Po napaści miejscowi bojownicy muzułmańscy zaatakowali też budynek kościoła, powodując poważne zniszczenia jego konstrukcji i wyposażenia. Od tamtej pory były imam i jego żona ze względów bezpieczeństwa zmienili miejsce zamieszkania.

Módlmy się za społeczności chrześcijan Ugandy

Módlmy się za te dwie ugandyjskie społeczności kościelne, które muszą radzić sobie ze skutkami przemocy i wrogością swoich prześladowców.

Niech ci chrześcijanie nadal nieustraszenie chwalą Boga za zbawienie kolejnych osób, jednocześnie zdecydowanie pokładając w Nim swoje zaufanie.

Szczególnie pamiętajmy w modlitwach o pastorze Mosesu i jego żonie Naurze, prosząc Boga, by w pełni przywrócił im zdrowie fizyczne.

Pamiętajmy też o dzieciach Yusufa i jego byłej żonie, pogrążonych w żalu po traumatycznej stracie. Niech także oni rozpoznają własną potrzebę zbawienia przez Chrystusa i znajdą pocieszenie w świadomości, że Yusuf cieszy się już obecnością Pana.

