Uganda: Chrześcijanka zmuszona do zażycia trucizny

24-letnia Sandra Summaya ze wsi Bugayi w okręgu Pallisa nawróciła się na chrześcijaństwo na nabożeństwie modlitewnym w dzień Bożego Narodzenia.

„Miałam wielki pokój, gdy pastor modlił się za mnie, bym przyjęła Jezusa jako mojego Zbawiciela” – powiedziała. „Potem opowiedziałam o tym mojemu bratu, a on oskarżył mnie o niewierność i nazwał wyrzutkiem rodziny i społeczności muzułmańskiej. Jego zniewagi bardzo mnie zabolały”.

1 stycznia najbliższa rodzina Sandry i kilku innych krewnych spotkali się we wsi w okręgu Kamuge, by przy wspólnym posiłku obchodzić nadejście Nowego Roku. W pewnym momencie jej wuj przeczytał Sandrze werset z Biblii, sugerując, że Bóg ochroni ją przed zachorowaniem z powodu zatrucia. „Wtedy zmuszono mnie do zażycia trucizny, bym potwierdziła swoją wiarę w Biblię”.

Po krótkim czasie młoda kobieta poczuła się bardzo źle. „Zabrali mnie z gospodarstwa do pobliskiego lasu … przywiązali sznurem do drzewa i zostawili, żebym umarła”. Jej głośne krzyki obudziły chrześcijańskiego sąsiada, który pospieszył jej z pomocą. „Sandra była już nieprzytomna” – opowiada sąsiad. „Szybko zawieźliśmy ją do miejscowej kliniki, gdzie lekarz uratował jej życie”. Sandra wraca obecnie do zdrowia.

Dziękujmy Bogu za ratunek dla Sandry. Módlmy się, by ta młoda chrześcijanka nie tylko wróciła w pełni do zdrowia i odzyskała siły fizyczne, ale była też chroniona przed krzywdą ze strony jej rodziny. Módlmy się, by znalazła opiekę i miłość u miejscowych chrześcijan.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan