Uganda: Ataki na nawróconego imama

28-letni Hassan Podo był imamem, mieszkającym w wiosce Kerekerene na wschodzie Ugandy. Zawierzył się Jezusowi 24 lutego, a jego żona przyjęła zbawienie tydzień później. Przed nawróceniem, był członkiem bojówki urządzającej ataki na kościoły.

Podejrzenia jego nienawróconej rodziny wzbudził fakt, że przez 3 kolejne tygodnie Hassan nie pojawił się na modlitwach w meczecie. Kiedy 16 marca widziano go wchodzącego do budynku kościoła, rodzina postanowiła poddać go „przesłuchaniu”. Gdy wieczorem wszedł do rodzinnego domu, otoczyli go uzbrojeni w kije bracia. Nie pozwolili mu odpowiedzieć na pytania, bili go, wykrzykując, że jest „niewiernym” i wrogiem islamu. Na szczęście żona Hassana wraz z dwójką dzieci zdołała uciec do pobliskiego domu, w którym mieszkali chrześcijanie.

Usłyszawszy odgłosy awantury, sąsiedzi pomogli Hassanowi uciec.

Biegł ponad kilometr, zanim stracił świadomość i upadł. Po wyjściu ze szpitalu, został przeniesiony wraz z żoną i dziećmi w bezpieczne miejsce. Ojciec Hassana w tym czasie nawoływał muzułmanów z okolicy, aby pomogli mu znaleźć syna i ukarać go za bluźnierstwo.

Teraz Hassan i jego rodzina są potajemnie nauczani przez pastora, co wzmacnia ich wiarę w tym trudnym okresie prześladowań.

Wielbijmy Boga za zbawienie Hassana i jego żony. Módlmy się o umocnienie ich wiary. Niech Pan uleczy fizycznie i emocjonalnie rany Hassana. Módlmy się o ochronę dla niego, aby nie spotkała go już żadna krzywda.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan