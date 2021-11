Uganda: Aresztowanie podejrzanych w związku ze śmiercią pastora

Dwóch mężczyzn ze wschodniej Ugandy oskarżono o udział w dokonanym 12 września morderstwie ewangelisty, pastora Barnabasa Musany. Pastor Barnabas prowadził spotkania ewangelizacyjne i debaty publiczne na temat chrześcijaństwa i islamu, co według innego pastora z pobliskiej wsi, nie podobało się niektórym miejscowym bojownikom muzułmańskim. W lutym 2020 roku, pastor Musana musiał zostać szybko ewakuowany przez członków kościoła po śmiałym stwierdzeniu, że Jezus jest Synem Bożym, a tym samym kimś większym od Mahometa.

Barnabas Musana

Pastor Barnabas prowadził kościoły w dwóch wsiach, Namakoko B i Namwenda. W ramach swojej służby zaczął szkolić innych ewangelistów, którzy chodzili po domach i część mieszkańców przyprowadzili do wiary w Chrystusa. Doprowadzało to do gniewu islamskich bojowników z obydwu wsi. Chcąc uzupełnić swoje niskie dochody, przedsiębiorczy pastor łowił ryby, sprzedając je za pośrednictwem miejscowej właścicielki firmy handlowej.

12 września rano, gdy pastor Barnabas poszedł łowić w pobliskiej rzece, poszli za nim dwaj mężczyźni. Gdy nie wrócił, rodzina i sąsiedzi zaczęli go szukać. Nad brzegiem rzeki znaleźli w zaroślach jego ciało. O zabójstwo oskarżono dwóch mężczyzn, Faluku Gaju i Kowa Mugooda, znanych z nękania i grożenia pastorowi. Jego śmierć jest szczególnie bolesna dla żony i ich trójki małych dzieci.

Módlmy się…

Pamiętajmy o żonie pastora Barnabasa i ich trójce małych dzieci, którzy muszą zmierzyć się z ogromną stratą i wynikłymi stąd zmianami. Niech doświadczą pocieszającej obecności Chrystusa, przygarniającego ich do siebie z miłością.

Módlmy się, by ludzie rozgniewani przesłaniem ewangelii osobiście doświadczyli miłości, pokoju i radości, jakie można przeżyć tylko przez uznanie Jezusa Chrystusa, Syna Boga, naszego Stwórcy, za swojego Zbawiciela i Pana (Jana 3,16).

Źródło: Morning Star News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

