UE wezwana do walki z naruszeniami wolności religijnej w Azji Południowej

Na konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli 4 grudnia obrońcy praw człowieka z Azji Południowej wezwali Unię Europejską do zdecydowanie silniejszego zaangażowania na rzecz wolności religii lub przekonań. Wskazali na gwałtowny wzrost celowych ataków na chrześcijan i inne mniejszości w Indiach, Pakistanie, Sri Lance, Nepalu i Bangladeszu.

Przedstawicielka ADF International Tehmina Arora poinformowała, że w Indiach od stycznia do października odnotowano ponad 600 incydentów przemocy wobec chrześcijan – średnio ponad dwa dziennie. Obejmują one napaści tłumu, publiczne upokorzenia, zakłócanie nabożeństw i burzenie domów. Dwanaście stanów wprowadziło tzw. ustawy antykonwersyjne, które – jak podkreślono – są nadużywane do zastraszania i karania pokojowej działalności religijnej. W 2024 r. złożono 123 skargi karne przeciw chrześcijanom, a część z nich wciąż przebywa w więzieniu.

Pakistański dziennikarz Asher John zwrócił uwagę na drastyczne nadużycia surowych przepisów o bluźnierstwie, w tym tych przewidujących karę śmierci. W 2024 r. zarejestrowano 344 nowe sprawy o bluźnierstwo, często oparte na fałszywych oskarżeniach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, które w sposób nieproporcjonalny dotykają chrześcijan. Przypomniał m.in. ataki na chrześcijan w Jaranwali w 2023 r. oraz lincz 74-letniego Nazeera Masih Gilla w Sargodhi w 2024 r. Bezkarność sprawców – wskazywano – dodatkowo zachęca do przemocy.

Ofiara pakistańskiego prawa o bluźnierstwie Shagufta Kausar opisała tortury, których doświadczyła wraz z mężem w więzieniu, a także groźby, że zostanie rozebrana i wyrzucona nago na ulicę, jeśli mąż nie przyzna się do winy. Relacjonowała presję jaką na nią wywierano, by przeszła na islam. Zaapelowała do decydentów z UE, by nie odwracali wzroku, bo bez nacisku społeczności międzynarodowej kolejne niewinne osoby będą cierpieć z powodu nadużywania tych przepisów.

Były minister ds. praw człowieka i mniejszości w Pakistanie Ejaz Alam Augustine omówił problem przymusowych nawróceń i małżeństw nieletnich chrześcijańskich i hinduskich dziewcząt. Zaznaczył, że mimo sprzeciwu środowisk religijnych rząd federalny i władze prowincji Beludżystan podniosły wiek małżeństwa do 18 lat dla obu płci, a podobna ustawa czeka na przyjęcie w Zgromadzeniu Prowincji Pendżab. Jego zdaniem może to stać się ważną ochroną przed nadużywaniem „nawrócenia i ślubu” jako przykrywki dla przemocy seksualnej.

Arora zwróciła też uwagę na kurczącą się przestrzeń dla wolności religijnej w innych państwach regionu. W Sri Lance odnotowano co najmniej 39 przypadków gróźb, zastraszania lub zakłócania nabożeństw, w tym protesty mnichów buddyjskich blokujących msze chrześcijańskie. W Nepalu zintensyfikowano inwigilację chrześcijan, zatrzymuje się i wydala zagranicznych misjonarzy, a władze lokalne zobowiązuje do monitorowania zgromadzeń religijnych. W Bangladeszu zgłaszane są kolejne ataki i przypadki nękania, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Prelegenci podkreślili, że UE ma zarówno mandat, jak i narzędzia, by działać. Arora wezwała do wzmocnienia polityki ochrony wolności religii lub przekonań oraz do ponownego powołania Specjalnego Wysłannika UE ds. jej promocji poza Unią. Europosłowie Matej Tonin (EPL) i Bert-Jan Ruissen (ECR), gospodarze wydarzenia, wyrazili zdumienie milczeniem mediów głównego nurtu na temat prześladowań chrześcijan w Azji Południowej i zaapelowali, by respektowanie wolności religijnej stało się realnym warunkiem m.in. preferencji handlowych GSP+. Jak podkreślił Tonin, UE musi pokazywać swoje zaangażowanie „czynami, a nie słowami”, wykorzystując również presję gospodarczą wobec państw łamiących to fundamentalne prawo.

Źródło opr.: Morning Star News