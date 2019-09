Uczniowie szkoły średniej w Alabamie przeciwstawiają się zakazowi modlitwy

Chrześcijańscy uczniowie ze szkoły średniej w Alabamie sprzeciwiają się ateistycznej organizacji, której nie podoba się ich zwyczaj modlenia się przed meczem przez system nagłaśniający.

Niesławna organizacja antyreligijna, Freedom From Religion Foundation, domaga się, by uczniom Szkoły Średniej w Opelika zabroniono wyrażania na szkolnej arenie swoich chrześcijańskich przekonań. W liście wysłanym do Alabama News Network, organizacja powołuje się na obawy pewnego rodzica, który, z powodu zmówionej publicznie modlitwy, poczuł się do tego stopnia wyalienowany, że chciał „zabrać z okręgu szkolnego swoje dzieci”.

„Sąd Najwyższy sprzeciwił się modlitwom przez system nagłaśniający podczas imprez sportowych w szkołach publicznych, nawet, jeśli są one prowadzone przez uczniów” – napisała organizacja.

W odpowiedzi, okręg nakazał administratorom szkoły w Opelika wprowadzenie „chwili ciszy”, by powstrzymać uczestników gry przed głośnym modleniem się.

„Uznajemy, że Stany Zjednoczone Ameryki są państwem prawa, i będziemy trzymać się bieżących przepisów” – oznajmił dyrektor Szkoły Średniej w Opelika w wypowiedzi dla Alabama News Network.

„Naszym uczniom wolno się modlić, ale naszym trenerom nie wolno w tym uczestniczyć” – dodał, odnosząc się do części listu, w której zasugerowano, że trenerzy modlili się razem z uczniami.

Ale sami uczniowie wcale się tym nie przejmują. Dalecy od milczenia, postanowili wyzywająco odmówić na głos Modlitwę Pańską.

„Odbieracie [modlitwę] większości, dlatego musimy podejść do problemu z innej strony” – powiedziała uczennica Phoebe Darcey w wypowiedzi dla serwisu informacyjnego WSFA.

Stając w obronie uczniów, pastor młodzieży w Zjednoczonym Kościele Metodystycznym Trójcy Świętej, Steve Bass, dodał, że pierwotnie nawet nie modlono się w sposób „jawnie chrześcijański”, lecz jedynie błogosławiono zawodników w ich grze.

„Zawsze mówiono: ‚Boże, prosimy, nie pozwól, by nasi zawodnicy zostali kontuzjowani, pomóż fanom i zawodnikom wspólnie cieszyć się sportem, i niech wszyscy mają dzisiaj dobry czas'” – powiedział Bass WFSA. „Nie było w tym nic obraźliwego”.

Modlitwa prowadzona przez uczniów usuwana ze szkół?

W ostatnich latach, modlitwa podczas szkolnych meczów futbolu stała się w całym kraju tematem kontrowersyjnym, przy czym większość restrykcji w tym zakresie powodowana jest skargami składanymi przez FFRF.

Jak informowało Faithwire w 2017 roku, inny okręg w Alabamie, Lee County, wstrzymał wieloletnią praktykę pozwalania uczniom na wypowiadanie przed meczami Modlitwy Pańskiej. Dziwnym zbiegiem okoliczności, FFRF złożyła wniosek w tej sprawie po meczu, jaki szkoła Smiths Station High z Lee County rozegrała ze szkołą z Opelika. W reakcji na usunięcie modlitwy, założono fundusz GoFundMe, by pomóc finansować Związek Sportowców Chrześcijańskich Smiths Station.

„Uczniowie są równie mądrzy, jak każdy dorosły, który dzisiaj przemawiał” – stwierdził organizator funduszu. „Wiem, że wykorzystają te środki do szerzenia Słowa w możliwie najlepszym świetle i do zaciętej walki o swoje prawo do modlitwy”.

Później, zaledwie z zeszłym tygodniu, szkoła średnia w Georgii otrzymała zakaz prowadzenia przez uczniów modlitwy przed meczami futbolu po skardze złożonej przez tę samą organizację ateistyczną.

Autor: Will Maule, Faithwire

Źródło: CBN News