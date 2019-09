Uczniowie na całym świecie złączeni we wspólnej modlitwie – „Do zobaczenie przy maszcie”

W środę 25 września odbyło się tegoroczne zgromadzenie modlitewne „Do zobaczenia przy maszcie” („See You at the Pole” – SYATP). To akcja zorganizowana i prowadzona przez uczniów na całym świecie.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej akcji (www.syatp.com), jej celem jest jedno – modlitwa.

Organizatorzy wezwali uczniów szkół publicznych, by w środę o siódmej rano zebrali się wokół szkolnego masztu flagowego, by się razem modlić.

Tematem przewodnim tegorocznej modlitwy był werset biblijny ze Starego Testamentu, 2 Księgi Kronik 7:14:

„I ukorzy się Mój lud, który jest nazwany Moim imieniem, i będą się modlić, i szukać Mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię”. (BW)

Wydarzenie było częścią Światowego Tygodnia Modlitwy Uczniów, który odbył się w dniach 22-28 września tego roku.

Przez cały tydzień, pozostali uczniowie szkół prywatnych lub domowych modlili się na różne sposoby, w różnych miejscach i czasie.

Uczniowie mogli zaplanować i zorganizować lokalną modlitwę z wykorzystaniem narzędzi umieszczonych na stronie SYATP. Mogli też ściągnąć aplikację Campus Prayer App, dostępną w sklepie z aplikacjami na telefonach Apple.

„CBN News” zwróciło się do uczniów z prośbą o przysyłanie zdjęć z lokalnych zgromadzeń, jakie odbyły się w ramach akcji „Do zobaczenia przy maszcie”. Zdjęcia miały zostać umieszczone na stronie internetowej serwisu i w jego wiadomościach.

Wydarzenie zapoczątkowane w 1990 roku przez grupę nastolatków z Teksasu, którzy zebrali się na wspólnej modlitwie, w ciągu lat ogromnie się rozrosło. Obecnie szacuje się, że w zaplanowanych na czwartą środę września spotkaniach modlitewnych „Do zobaczenie przy maszcie”, co roku bierze udział milion uczniów z całego świata.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News