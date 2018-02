Założyciel i prezes angielskiej firmy Accelerated Learning Systems, członek zarządu stowarzyszenia naukowego Campaign for Learning, pod patronatem rządu brytyjskiego, współtworzył narodową sieć ośrodków zajmujących się edukacją rodziców.

Jest autorem książki Ucz się szybciej na miarę XXI wieku (sprzedanej w ponad 400 tys. egz. w Wlk. Brytanii i USA – pol. wyd. w 2003 roku), twórcą programu „Master it Faster” (sprzedano ponad 250 tys. egz.), zajmującego się umiejętnością uczenia się dorosłych, podnoszenia ich kompetencji, dostosowywania do nowych warunków pracy. Rose specjalizuje się również w programach przyspieszonej nauki języków obcych. Jest współautorem programu „Zabawy fundamentalne”, na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci do lat 6 oraz autorem programu „Champs” dla uczniów od 10 do 16 lat. W Wlk. Brytanii program został wprowadzony do ponad 45 procent szkół.

Doradza wielu uniwersytetom i koncernom, takim jak Motorola, Xerox, IBM, Avon Cosmetics, Nestlé Rowntree, PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble. Wykłada na konferencjach i sympozjach na całym świecie. To najczęściej cytowany badacz na łamach książki Rewolucja w uczeniu autorstwa Gordona Drydena i Jeannette Vos.

Opinie o książce

Żyjemy w społeczeństwie wiedzy, jednak ta wiedza w zastraszającym tempie się starzeje i ciągle trzeba sięgać po nową: uczyć musimy się przez całe życie. Dzisiejsi studenci przygotowują się do zawodów, które znikną za kilka lat, w ich miejsce powstaną nowe, o których nic jeszcze nie wiemy. Futurolodzy przewidują, że przeciętny człowiek będzie zmieniał kilkakrotnie w ciągu życia nie tylko miejsce pracy, ale wręcz zawód. Znaczy to, iż ci, co posiądą wiedzę, jak się skutecznie i szybko uczyć, jednocześnie „posiądą ziemię”. Dlatego ta książka jest rodzajem współczesnego kamienia filozoficznego, który otwiera drzwi do przyszłości.

Robert Kozak

Prezes Brian Tracy International Polska

„Dzisiaj największe źródło bogactwa znajduje się między twoimi uszami. Tym bogactwem jest potęga mózgu…” (Brian Tracy). W książce tej znajdziesz wyniki badań czołowych naukowców świata, zebrane przez nieprzeciętny umysł syntetyzujący i porządkujący wiedzę na temat umiejętności korzystania z własnego umysłu. Jak się uczyć, żeby umieć korzystać z tej wiedzy – oto pytanie XXI wieku, na które musisz znać odpowiedź.

Anna Hryniewicz

Prezes Edukacji Pro Futuro Sp. z o.o.

Książka zmieniła mój obraz szkoły. Dziś wiem, że zrozumienie funkcjonowania mózgu człowieka i możliwości jego rozwoju stanowi klucz do efektywnego uczenia się. Polecam tę książkę wszystkim, którym zależy na czasie i skuteczności własnej pracy.

Katarzyna Lotkowska

Dyrektor zarządzający Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji

Świat szybko się zmienia. Nie możemy dziś nauczyć się na zapas tego, co będzie nam potrzebne za trzydzieści lat, ale możemy opanować umiejętność lepszego zapamiętywania i twórczego myślenia, by sprostać oczekującym nas wyzwaniom.

Pomoże nam w tym ta książka, prezentująca sześciostopniowy system przyspieszonego, skutecznego uczenia się – MASTER Mind.

Dane książki:

Autor: Colin Rose i Malcolm J. Nicholl

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos