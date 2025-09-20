Uciekł z Iraku przed islamistami, został zabity we Francji

Chrześcijanin z Iraku został zamordowany w piątek (10 września), gdy podczas transmisji na żywo na TikToku mówił o swojej wierze przed swoim mieszkaniem w Lyonie we Francji.

Ashur Sarnaya, niepełnosprawny chrześcijanin asyryjski poruszający się na wózku inwalidzkim, uciekł z Iraku przed prześladowaniami ze strony tzw. Państwa Islamskiego (IS). Jak podawano, otrzymywał groźby w komentarzach internetowych oraz anonimowych połączeniach telefonicznych. Miał 45 lat.

Do ataku doszło tuż przed godz. 22:30 w pobliżu jego mieszkania przy 53 Rue Sergent Michel Berthet w 9. dzielnicy Lyonu. Świadkowie relacjonowali, że napastnik czekał na Sarnayę i ugodził go nożem w szyję.

Regionalny dziennik Le Progrès poinformował, że sprawca przeciął Sarnayi tętnicę szyjną i uciekł z miejsca zdarzenia. Według relacji, gdy służby ratunkowe dotarły na miejsce, ofiara była w stanie zatrzymania krążeniowo-oddechowego i nie udało się jej uratować.

„Na nagraniu wideo, które wciąż było dostępne w czwartek rano, widać ofiarę – potwierdzoną przez krewnych – z krwią na twarzy, prawdopodobnie wypływającą z nosa i ust” – podał Le Progrès.

Świadek pokazał agencji AFP nagranie przedstawiające „osobę widzianą od tyłu, ubraną na ciemno i z kapturem na głowie”, którą zidentyfikował jako sprawcę zabójstwa – podał Le Progrès.

Źródło policyjne przekazało Le Progrès, że śledczy na razie nie skupiają się na żadnym konkretnym motywie.

„Nic nie wskazuje na jednoznaczną wersję wydarzeń – czy to kryminalną, polityczną, religijną, czy związaną z narkotykami” – powiedział funkcjonariusz. – „Był bardzo aktywny w mediach społecznościowych, to jeden z głównych kierunków naszego śledztwa”.

Sarnaya opuścił Irak w 2014 roku, uciekając przed prześladowaniami ze strony islamistów. Mieszkał we Francji z siostrą. Jak informuje Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie (OIDAC Europe), często publikował w mediach społecznościowych treści religijne po arabsku. Według relacji, był nękany i atakowany przez muzułmańskich użytkowników internetu.

„Wiele chrześcijańskich organizacji we Francji potępiło tę zbrodnię i apeluje o zapewnienie chrześcijanom na Bliskim Wschodzie możliwości bezpiecznego wyznawania wiary i godnego życia” – oświadczyło OIDAC Europe. – „To morderstwo jest wręcz niewyobrażalne w świetle historii Ashura, który uciekał przed prześladowaniami”.

Sarnaya dzielił się w internecie świadectwami swojej wiary w języku arabskim. W marcu informował, że został fizycznie zaatakowany przez muzułmanów – podała Catholic News Agency. Według cytowanego przez Aleteia France przypadku, jego treści były blokowane lub zawieszane w wyniku zgłoszeń od użytkowników muzułmańskich.

Prezes Asyryjsko-Chaldejskiego Stowarzyszenia w Lyonie, Georges Shamoun Ishaq, powiedział katolickim mediom, że Sarnaya był „bardzo życzliwym, skromnym człowiekiem, głęboko wierzącym, który lubił mówić o chrześcijaństwie” – cytuje Catholic News Agency.

Prokuratura w Lyonie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa z premedytacją. Sprawą zajęła się jednostka ds. przestępczości zorganizowanej i wyspecjalizowanej (DCOS).

OIDAC Europe określiła zabójstwo jako przykład aktów przemocy wobec chrześcijan we Francji, których liczba w pierwszej połowie 2025 roku wzrosła o 13 procent.

„OIDAC Europe od lat zwraca uwagę międzynarodowych organizacji na szczególną podatność konwertytów chrześcijańskich w Europie i podkreśla, że rządy muszą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom wierzącym, także tym, które przeszły na chrześcijaństwo. To kwestia praw człowieka, nie polityki” – podkreśliła organizacja.

OIDAC Europe przywołała także nowy przewodnik dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan, który wskazuje na zagrożenia dla konwertytów w Europie i apeluje o lepszą ochronę. Przewodnik został opublikowany przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz jej Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).

„Wiele z ofiar to uchodźcy, którzy wcześniej doświadczyli prześladowań w swoich krajach – dlatego tego typu przestępstwa mogą pogłębiać ich traumę i zwiększać potrzebę wsparcia” – czytamy w przewodniku.

W aktualizacji OIDAC Europe dodano: „Tragiczna śmierć Ashura Sarnayi przypomina nam, jak bardzo potrzebne są nie tylko działania ze strony władz, ale i solidarność całego społeczeństwa”.

News autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Day