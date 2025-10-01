Tysiące osób uczestniczyło w ewangelizacji w Brukseli z Franklinem Grahamem

Ponad 14 000 osób zgromadziło się w Brukseli, by wysłuchać przesłania o nadziei płynącej z Ewangelii, które wygłosił ewangelista Franklin Graham. Wydarzenie wsparło 620 kościołów ewangelikalnych.

Graham — syn nieżyjącego już ewangelisty Billy’ego Grahama oraz prezes i dyrektor generalny Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) i organizacji Samaritan’s Purse — wystąpił z głównym przesłaniem podczas ewangelizacyjnego „Festiwalu Nadziei” w hali ING Arena w sobotni wieczór, 27 września.

„Chwalimy Boga za setki osób, których życie zostało przemienione na wieczność, gdy ludzie w różnym wieku odpowiedzieli na Ewangelię!” — napisało BGEA w mediach społecznościowych po zakończeniu wydarzenia.

„W sercu kraju od dziesięcioleci głęboko podzielonego przez język i kulturę, ponad 14 000 Belgów — od Antwerpii po Waterloo — zjednoczyło się jednym głosem, wielbiąc Boga podczas Festiwalu Nadziei z Franklinem Grahamem w Brukseli.”

Choć ING Arena może pomieścić 8965 osób, frekwencja była tak duża, że dodatkowych 5000 uczestników rozlokowano w dwóch sąsiednich strefach, gdzie na wielkich ekranach transmitowano wydarzenie na żywo.

Organizatorzy poinformowali, że przesłanie tłumaczono symultanicznie na siedem języków — francuski, flamandzki, słowacki, hiszpański, portugalski oraz francuski i flamandzki język migowy — aby każdy mógł je zrozumieć.

„Sam fakt, że tak wiele osób przyszło na tego typu spotkanie, to już cud. A do tego współpraca kościołów niderlandzko- i francuskojęzycznych — to było całkowicie niespodziewane” — powiedział David Vandeput, przewodniczący Belgijskiej Federacji Synodu kościołów ewangelicznych i protestanckich.

„To znak, że Bóg działa i dzieje się coś prawdziwego. To kamień milowy, który zostanie zapamiętany przez ewangeliczne Kościoły w Belgii. Ale to nie chodzi o religię. To nie chodzi o ewangelików. To chodzi o Jezusa Chrystusa! To dopiero początek, punkt wyjścia — wierzę, że nadejdzie znacznie więcej.”

Według BGEA, Bruksela była niegdyś ośrodkiem napięć religijnych w czasach Reformacji, lecz dziś jej duchowy pejzaż jest w dużej mierze świecki. Organizacja podkreśliła jednak, że podczas Festiwalu wielu uczestników doświadczyło działania Boga, który „potężnie poruszał serca ponad podziałami językowymi i denominacyjnymi”.

„Przyjechali tu ludzie zewsząd — to prawdziwy tygiel” — mówił do zgromadzonych Franklin Graham.

„Chcę, byście dziś wieczorem wiedzieli, że Bóg was kocha i posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, z nieba na ziemię, aby wziął na siebie wasze grzechy. Dlatego Chrystus przyszedł. Nie po to, by nas potępić, ale by nas zbawić. Jezus Chrystus przyszedł dla wszystkich, ale to wy musicie przyjść do Niego w wierze.”

Według BGEA setki osób odpowiedziały na zaproszenie Grahama, by powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi. „Prosimy o modlitwę za kościoły w Belgii, które przyjmują tych nowych wierzących i będą dalej wzrastać w jedności” — dodano w komunikacie.

W piątek, dzień przed wydarzeniem, Graham spotkał się z przedstawicielami mediów, by przypomnieć, że jego ojciec Billy odwiedził Brukselę 50 lat temu, prowadząc konferencję ewangelizacyjną dla młodzieży EuroFest. W 1975 roku ponad 100 000 osób wysłuchało jego kazań podczas dziewięciodniowego wydarzenia w stolicy Belgii.

Podczas sobotniego Festiwalu Franklin Graham także zwrócił szczególną uwagę na młodych ludzi. Jak podkreślił, to właśnie oni stanowią największą grupę wiekową w Brukseli.

„Tak wielu młodych w Europie szuka sensu życia” — mówił Graham. „Szukają Boga poprzez doświadczenia seksualne, narkotyki czy alkohol — i nie znajdują Go. Chcę, by młodzi wiedzieli, że to Bóg ich stworzył, że On jest prawdziwy, że ich kocha, troszczy się o nich i ma plan, dzięki któremu możemy nawiązać z Nim relację.”

Ewangelista wyraził też nadzieję, że wydarzenie w Brukseli — w samym sercu Europy — stanie się impulsem do ewangelizacji w całym regionie.

„To ważne, by kościoły mogły zobaczyć, jak ludzie powstają z miejsc, przychodzą do przodu, wyznają swoje grzechy, pokutują i zapraszają Chrystusa do serc, by Go poznać” — podkreślił Graham. „To wzmocni Kościół.”

