Ponad 4 tysiące ochrzczonych na kalifornijskiej plaży

W dniu Pięćdziesiątnicy, ponad 4 tysiące osób zostało ochrzczonych na plaży w południowej Kalifornii w ramach wydarzenia ewangelizacyjnego zorganizowanego przez grupę zborów.

28 maja, około 300 kościołów przyjechało na plażę Pirates Cove pod szyldem akcji „Baptize SoCol”, w czasie której zarejestrowano 4 166 ochrzczonych.

Pastor Mark Francey, jeden z głównych pastorów kalifornijskiego kościoła Oceans i jeden z organizatorów wydarzenia, w rozmowie z The Christian Post powiedział, że Bóg dał mu wizję tej akcji „w czasie modlitwy w maju 2022 roku”.

„Jako wierzący, zawsze chcemy być posłuszni temu, co Jezus daje nam do wykonania. Moi mentorzy nauczyli mnie, że to proste: modlitwa, posłuszeństwo, po czym działanie” – powiedział Francey.

Chociaż jego kościół już wcześniej prowadził chrzty na miejscowych plażach, w tym na Pirates Cove, Francey przyznał, że „jeszcze nigdy nie widzieli takiego tłumu kandydatów do chrztu”.

R.J. McCauley, pastor służby studenckiej w Magnolia Church w Riverside i uczestnik masowego chrztu, powiedział CP, że to było „piękne wydarzenie”.

„W naszych czasach kulturowej ciemności, w czasie całej akcji z dnia Pięćdziesiątnicy świeciło jasne światło. Było uwielbienie na żywo, modlitwa i tysiące ludzi dopingujących tych, którzy przyjmowali chrzest” – powiedział McCauley.

„Chcemy prawdziwej Rewolucji Jezusa w naszym stanie i wśród naszej młodzieży, dlatego to piękne wydarzenie, które pomaga osiągnąć ten cel” – stwierdził.

McCauley, który jest zwierzchnikiem CSBC Youth, organizacji należącej do Kalifornijskiej Południowej Konwencji Baptystycznej, w wywiadzie dla CP powiedział, że są już plany powrotu na Pirates Cove w dniu Pięćdziesiątnicy 2024 roku.

„Chcemy zasiać ziarno ewangelii w każdym Pokoleniu Z w Kalifornii, dlatego mam nadzieję, że zaangażuję się w przyszłym roku, by pomóc zmobilizować studentów Pokolenia Z do przyjazdu na to historyczne miejsce chrztów i przekazać tę akcję dalej, by stała się przyszłością Kalifornii” – dodał.

Kalifornijskie plaże, szczególnie Pirates Cove, są znane z masowych chrztów prowadzonych w nieodległej przeszłości.

Greg Laurie, ewangelista i starszy pastor Harvest Christian Fellowship w Riverside, w ciągu lat pomagał w organizacji chrztów na Pirates Cove. W 2018 roku, ponad 550 osób zostało ochrzczonych w czasie akcji prowadzonej tam przez Laurie.

„Ponad 40 lat temu, w czasie Jesus Movement, zwykle chrzciliśmy na Pierates Cove Beach. Faktycznie sam zostałem tam ochrzczony, tak samo jak moja żona Cathe” – powiedział Laurie w rozmowie z CP z tamtego okresu. „Dla kościoła to historycznie ważne miejsce, będące swego rodzaju epicentrum Rewolucji Jezusa, jak relacjonował magazyn ‘Time’ i inne. To był fenomen”.

We wrześniu 2020 roku, prawie tysiąc osób zostało ochrzczonych na plaży stanowej Corona Del Mar w Newport Beach w czasie akcji sponsorowanej przez Calvary Chapel z Chino Hills.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: The Christian Post

