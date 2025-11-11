Tysiące ludzi nawraca się podczas festiwalu „Esperanza Buenos Aires” w Argentynie

Tysiące osób odpowiedziały na wezwanie wiary podczas inauguracji festiwalu „Esperanza Buenos Aires”, który rozpoczął się w piątkowy wieczór (7 listopada) na stadionie Véleza. Mimo ulewnego deszczu obiekt wypełnił się po brzegi — poinformowało Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy’ego Grahama (BGEA).

Franklin Graham, prezes BGEA, wygłosił kazanie skoncentrowane na nadziei i zbawieniu, wspominając swoją poprzednią wizytę w Argentynie w 1991 roku, kiedy towarzyszył ojcu, Billy’emu Grahamowi.

„Jeśli nie zapamiętasz dziś niczego innego, zapamiętaj jedno: Bóg cię kocha” — powiedział do zgromadzonych Graham, z których wielu miało na sobie przeciwdeszczowe peleryny. „On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, z nieba na ziemię nie po to, by nas potępić, lecz by nas zbawić”.

Po kazaniu Graham zaprosił uczestników do odwrócenia się od grzechu i złożenia swojej wiary w Jezusie Chrystusie. Tysiące ludzi odpowiedziały na to wezwanie, publicznie podejmując decyzję o przyjęciu Chrystusa.

Wydarzenie o tak dużej skali zostało wsparte przez około 2500 lokalnych kościołów ewangelikalnych, które zajmą się dalszym wsparciem duchowym i uczniostwem dla nowo nawróconych.

Alejandro Nüesch, koordynator ds. współpracy z kościołami przy BGEA, nazwał to, co wydarzyło się na stadionie, „cudem z nieba”.

„To niesamowite, ile żyć zmieniło się tu w jednej chwili” — powiedział Nüesch. „Dziękujemy Bogu za każdą osobę, której życie zostało dziś przemienione przez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela”.

Wśród uczestników była 30-letnia Adriana, która przyznała, że doświadczenie to odnowiło jej wiarę po latach nieobecności w kościele. „Wychodzę stąd ogromnie pobłogosławiona i z nowym zapałem, by iść za Chrystusem” — powiedziała.

Festiwal „Esperanza Buenos Aires” kontynuuje dziedzictwo Billy’ego Grahama, który w 1991 roku głosił na stadionie Monumental, pozostawiając trwały ślad w historii Kościoła w Argentynie.

Autor: Javier Bolaños

Źródło: Christian Daily