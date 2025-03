Twój SuperMózg – Anders Hansen, Mats Wanblad

Zrób upgrade swojego mózgu – to prostsze, niż myślisz. Chcesz:

Anders Hansen – znany badacz mózgu i popularyzator wiedzy. Praktykujący lekarz, specjalista w dziedzinie psychiatrii. W Szwecji prowadzi program, w którym w zrozumiały sposób tłumaczy najnowsze odkrycia neurobiologii oraz wyjaśnia, jak możemy wykorzystać je w codziennym życiu.

Dane książki:

Tytuł: Twój SuperMózg

Autor: Anders Hansen, Mats Wänblad

Wydawnictwo: Znak

Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: I

Liczba stron: 176

Format: 140×204

Rok wydania: 2025

Przemek Staroń o książce Twój SuperMózg:

Podczas pisania pracy magisterskiej z neuropsychologii pojawiło się we mnie pragnienie, że jak już skończę studia i zacznę pracę z młodzieżą, to będę wykorzystywać w praktyce to, co wiem o działaniu mózgu. I przysięgam na swoje ciało migdałowate, że tak zacząłem robić.

Nawet gdy sam miałem problem z wytłumaczeniem młodym filozofii Barucha Spinozy, poszedłem na bieżnię i w ruchu mnie olśniło, o czym im oczywiście później szczerze opowiedziałem. Gdy potem mnie pytano: „Proszę pana, a gdzie mogę więcej poczytać o TYM MÓZGU?”, miałem wielki problem z odpowiedzią, bo tak naprawdę nie było książek z tej dziedziny odpowiednich dla osób nastoletnich.

Ale to już czas przeszły, gdyż legendarny Anders Hansen postanowił wypełnić tę lukę i wraz z Matsem Wänbladem wymyślił książkę, która ma szansę dużo zmienić w myśleniu i funkcjonowaniu młodych ludzi.

