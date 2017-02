Twoi – Z wdzięczności dla Ciebie

Coraz więcej polaków decyduję się na służenie swoimi talentami. Powoli ale jednak wychodzimy z „podziemia”. Przedstawiamy nową płytę „Z wdzięczności dla Ciebie” zespołu Twoi.

Twoi

Zespół Twoi narodził się w 2007 roku z inicjatywy kilku osób, w I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu. Jego powstanie jest odpowiedzią na modlitwy Kościoła o chociaż jedną osobę, która by poprowadziła muzycznie tę tak istotną część nabożeństwa, jaką jest przygotowanie ludzkich serc do wzniesienia się do Boga w modlitwie poprzez śpiew. To przecież podczas uwielbienia każdy może oddać Bogu to wszystko co go oddziela od Stwórcy, wszystkie swoje radości, problemy, smutki, wtopić się w obecność Boga i uwrażliwić swe serce by słuchało Bożego słowa. Na początku pastor brał i kazania i uwielbienie na siebie, w pewnym momencie Bóg powołał do uwielbienia Sandrę, Beatę i Przemka, później Stefkę i Kubę. W takim składzie grali w swoim Kościele w Poznaniu na nabożeństwach, przygotowywali wieczory uwielbienia, a w październiku 2008 roku wydali swoją pierwszą płytę z muzyką zwaną worship pt. „Z wdzięczności dla Ciebie”. Płytka ma zachęcić słuchaczy do wspólnego śpiewania, oddawania Bogu chwały, modlitwy poprzez pieśni.

Nazwa zespołu jest związana z pewnym tekstem odnalezionym na stronie YouTube, który zainspirował i wyznaczył kierunek pracy zespołu:

„Uwielbianie jest niesamowicie ważne. Każdego tygodnia czekamy na uwielbienie i kiedy muzyka zawiera naszą ulubioną piosenkę mówimy: „Uwielbianie było super”,a kiedy muzyka jest kiepska, ziewamy i zastanawiamy się dlaczego uwielbienie nie było dobre. Pozostawiamy kościoły z powodu „stylu uwielbiania”. Uwielbianie jest niesamowicie ważne. Zastanawiałeś się kiedyś, że może jesteśmy zbyt skoncentrowani na tym co uwielbianie robi dla NAS, a mniej skoncentrowani na Obiekcie naszego uwielbienia? Wydaje się że tu bardziej chodzi o to co DOSTAJEMY a nie o to co DAJEMY. To tak samo jak byśmy wzięli prezent dla przyjaciela na jego imprezę urodzinową i zatrzymali go tylko dla siebie!

W uwielbianiu chodzi o oddawanie swojego życia (ponownie) Bogu.W uwielbianiu nie chodzi o uczucia w czasie śpiewania.W uwielbianiu nie chodzi o przekonywanie Boga, aby nam błogosławił. W uwielbianiu nie chodzi o to czy gitara była za głośno czy nie. W uwielbianiu nie chodzi o to co się dzieje na scenie. W uwielbianiu nie chodzi o światła, dźwięk.

W uwielbianiu nie chodzi w ogóle o nas TU NIE CHODZI O NAS!! Tu chodzi o NIEGO !

I my wchodzimy przez bramę krzyża. POD KRZYŻEM MY PODDAJEMY, KOCHAMY, PŁACZEMY, MARZYMY, MILCZYMY, KLĘCZYMY, WYZNAJEMY grzech, patrzymy się na Boga i stawiamy GO ponad wszystko ponieważ On jest GODZIEN!! Czasami życie staje się szalone i przynosi ból, nikt nie może temu zaprzeczyć. Stres w pracy, rozwód, śmierć, uzależnienia, bycie rodzicem, samotność. Nikt nie mówi, abyś udawał, że te rzeczy nie wpływają na ciebie. Nie udawaj! Ale jesteś zaproszony żeby przynieść te rzeczy przed Krzyż, i po prostu wpatrywać się z uwielbieniem w twarz Jezusa, a kiedy będziesz patrzył na niego jedyną odpowiedzią będzie UWIELBIENIE.”



Twoi śpiewają piosenki takich zespołów jak Hillsong, Vineyard, również utwory Paula Wilbura, Briana Johnsona – we własnym tłumaczeniu i aranżacji, szukają też swoich dróg muzycznych, pracując nad kompozycjami autorskimi. Lubią piosenki z tekstem – które nie są powtarzającą się „chrześcijańską mantrą”, ale piosenki, które budują opowieść, które mają wsparcie w Biblii i niosą ewangeliczną prawdę, nadzieję, są modlitwą lub dziękczynieniem za konkretne rzeczy.

Twoi nie są profesjonalistami, jednak pragną się doskonalić w tym, co robią.

Członkowie zespołu

Stefka Eneva (śpiew)

Jest Bułgarką, studiuje Filologię Polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Boga poznała w Polsce, (we Wrocławiu) prawie 8 lat temu i od tego momentu pragnie uczyć się języka, w którym zrozumiała, że życie ma sens, że Jezus jest Bogiem i ją kocha, w którym doznała przebaczenia swoich grzechów i stała się dzieckiem Bożym. Kocha swojego narzeczonego Kubę i ze wzruszeniem czeka na ich kwietniowy ślub.

Sandra Piątek (śpiew, tamburyn – bębenek baskijski)

Studiuje Administrację na czwartym roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad pięciu lat śpiewa w Uwielbieniu w I Zborze KCHB w Poznaniu. Wychowała się w rodzinie chrześcijańskiej, więc o istnieniu Boga i Jego działaniu wiedziała praktycznie od urodzenia, a mając 16 lat zdecydowała całkowicie powierzyć swe życie w Boże ręce. Śpiewa dla Pana właściwie wszędzie w domu, pracy, na uczelni, spacerując, oczywiście w kościele i na koncertach razem z zespołem. Uwielbienie jest po prostu jej życiową pasją.

Beata Gajzlerowicz (instrumenty klawiszowe, śpiew)

Kulturoznawca i wychowawca, muzyk – amator, instruktor teatralny. Przede wszystkim bazuje na Bożej łasce, szuka Bożej obecności, aby muzyka była jak strumień wody oczyszczającej i ożywiającej, ku Bogu.

Przemysław Tórz (gitara akustyczna, śpiew)

Student IV roku politologii. Jest bardzo wdzięczny Bogu, że okazał mu swoją wielką łaskę i poprzez grę na gitarze i śpiew może oddawać Mu chwałę. Dwa lata temu nie grał na żadnym instrumencie, ale Jezus sprawił cud w jego życiu i dziś trzyma płytę, na której może usłyszeć swoją grę i śpiew. To dla niego wielki zaszczyt i chce to robić jak najlepiej, bo uwielbienie Pana Jezusa stało się częścią jego życia. Dla Pana nie ma za trudnych spraw.

Jakub Piątek (bębny Conga, śpiew)

Ma 26 lat i w zespole tak, jak pozostali, jest od ponad roku. Jeszcze do niedawna nie uwierzyłby, że Twoi są w stanie nagrać płytę. To niesamowite jak Bóg działa i pozwala się rozwijać. W zespole Twoi gra na congach i czasem śpiewa. Dla niego osobiście to najatrakcyjniejsza forma docierania do ludzi, którzy nie znają jeszcze Boga. Poprzez teksty piosenek i kameralne koncerty starają się dotrzeć do serc ludzi, którzy szukają Jezusa. Poprzez muzykę chcą pokazywać wszystkim, że Jezus umarł za każdego człowieka i że każdy w dowolnym momencie może do Niego przyjść i rozpocząć swoje nowe życie.

Zespół do wspólnego grania zaprasza przyjaciół – Kubę Wilczka, Marka Ciebielskiego, Adama Gajzlerowicza – osoby, które wspierają ich głównie instrumentalnie podczas wieczorów uwielbienia.



Informacje o płycie „Z wdzięczności dla Ciebie”

„Z wdzięczności dla Ciebie” to debiutancki album zespołu Twoi wydany w październiku 2008 r. Płyta zawiera 15 utworów w stylu worship we własnych tłumaczeniach i aranżacjach. Jest ona wyrazem wdzięczności dla Boga za powstanie zespołu, za możliwości jakie Bóg otwiera przed grupą oraz za wszystko czego dzięki Bogu doświadczają. Jednocześnie jest zachętą dla słuchaczy do uwielbiania naszego Stwórcy, oddawania Mu wszelkich trosk, radości, marzeń. Inspiruje do modlitwy.

Kontakt do zespołu: twoi@wp.pl