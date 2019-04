Twitter odblokowuje oficjalną stronę filmu „Unplanned” po nagłym jej zawieszeniu

Film „Unplanned”, poruszający tematykę pro-life, zarobił już ponad 6 milionów dolarów, a w weekend swojej premiery zajął piąte miejsce w rankingu ilości sprzedanych biletów. Pomimo zaskakującego sukcesu, oficjalna strona filmu na Twitterze została wciągnięta w pewną kontrowersję po tym, jak ten bardzo popularny portal społecznościowy zawiesił konto „Unplanned”.

Aktywiści pro-life byli wzburzeni tą sytuacją, która miała miejsce w sobotę.

„Twitter właśnie zawiesił konto @UnplannedMovie, w weekend jego premiery. @jack, czemu oni zostali zawieszeni?” – pisała na platformie Lila Rose, założycielka Live Action (amerykańska organizacja pro-life), zwracając się we wpisie do Jacka Dorseya, dyrektora generalnego Twittera. „Uniemożliwiliście reklamowanie zarówno mojego konta, jak i strony @LiveAction tylko dlatego, że poruszamy tematykę pro-life. Czy konto „Unplanned” zablokowaliście przez to, że nie zgadza się z Waszym trzymaniem się po stronie aborcji?”

W obliczu gwałtownego sprzeciwu Twitter odblokował konto poświęcone filmowi. Portal społecznościowy wysłał stronie „Unplanned” następującą wiadomość: „Po głębszej analizie Twoje konto zostało odblokowane, jako że najwyraźniej nie narusza regulaminu Twittera”.

Na koncie „Unplanned” pojawiły się podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali stronę filmu. Zasugerowano też, że Twitter zablokował konto, ponieważ ekipa pracująca nad filmem „chce coś zmienić i przemienia serca, umysły”.

Okazało się, że krótkie zablokowanie pomogło filmowi, a nie mu zaszkodziło. Po tym, jak strona „Unplanned” została odblokowana, liczba obserwujących wzrosła gwałtownie od zaledwie kilku tys., aż do 200 tys.

„Chcielibyśmy podziękować tym, którzy złośliwie i bezpodstawnie zgłosili Twitterowi konto UnplannedMovie. Spójrzcie na liczbę obserwujących przed i po.”, głosił wpis na koncie przypisanym filmowi.

Jednak sprawa z Twitterem nie zakończyła się.

Liczba użytkowników obserwujących konto spadła nagle z ponad 150 tys. do nieco powyżej 25 tys.

Użytkownicy Twittera z poglądami pro-life mówili, że wbrew ich woli strona „Unplanned” znikła z listy obserwowanych przez nich kont, mimo że wcześniej ją zaobserwowali.

„Hej, @jack – czemu nie pozwalasz mi zaobserwować konta @UnplannedMovie? Próbowałam wesprzeć w ten sposób moją przyjaciółkę @AbbyJohnson już osiem razy, jednak Twitter mi to uniemożliwia. Inni mają ten sam problem. Proszę, naprawcie to. Dziękuję”, napisała Patricia Heaton, chrześcijańska aktorka.

Kilka godzin później dziesiątki tysięcy obserwujących znów pojawiło się na koncie „Unplanned”, filmu, który opowiada prawdziwą historię Abby Johnson, byłej dyrektor kliniki Planned Parenthood.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News