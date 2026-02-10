„Tutaj panuje przerażający antysemityzm”: USA mogą zaoferować azyl brytyjskim Żydom

Żydowskie biznesy oblegane przez tłumy, Żydzi atakowani na ulicach i zmuszeni do spotykania się w ukryciu lub pod ścisłą ochroną, zakaz wstępu dla Żydów na mecze piłkarskie. To nie są nazistowskie Niemcy; to tylko niektórym przypomina nazistowskie Niemcy. To Wielka Brytania, niegdyś bezpieczna przystań dla Żydów – ale już nie.

Kiedy kilka tygodni temu ogłoszono, że Biały Dom może zaoferować azyl brytyjskim Żydom, niektórzy uznali to za niedorzeczny pomysł, ale lider brytyjskiej organizacji Campaign Against Antisemitism, Gideon Falter, był innego zdania.

– Był czas, kiedy wydawałoby się to bardzo nieprawdopodobne – powiedział nam Falter – ale teraz żyjemy w czasach, w których brytyjscy Żydzi są niezwykle zaniepokojeni swoją przyszłością.

Jeśli robisz zakupy koszernych produktów w Londynie, możesz zobaczyć fałszywe etykiety z cenami, które aktywiści naklejają na towary, twierdząc, że twój zakup pomaga wspierać ludobójstwo.

Przykład opisany przez Campaign Against Antisemitism brzmi: „Ta wiadomość została naklejona na etykiety cenowe produktów koszernych w Tesco w Streatham, w południowym Londynie. To nie jest odosobniony incydent. Udokumentowaliśmy wiele podobnych przypadków. To są certyfikowane produkty koszerne. To jest wandalizm podszywający się pod aktywizm, który bezpośrednio atakuje społeczność żydowską w Wielkiej Brytanii i w żaden sposób nie przyczynia się do pokoju na Bliskim Wschodzie…”

Idź ulicą w jarmułce albo wyglądając jak Żyd, a jeśli nawet nie zostaniesz zaatakowany, możesz minąć billboard potępiający „syjonistyczną okupację”.

Albo możesz mieć swastykę wymalowaną na swoim domu, jak żydowski mężczyzna, który napisał w mediach społecznościowych: „Odwróciliśmy się i odkryliśmy, że w piątek wieczorem jacyś tchórze odwiedzili nasz dom i go »ozdobili«.”

Jedna Żydówka powiedziała: „To przerażające. Antysemityzm tutaj jest przerażający. Przypomina mi to wczesne lata 30.”

Inna żydowska kobieta stwierdziła: „Nie czuję się już bezpiecznie w Londynie. Zaczęły mi się nawet śnić koszmary o atakach terrorystycznych.”

Falter powiedział: „Trend, który był widoczny już przed 7 października, po prostu wymknął się spod kontroli. Mamy w Wielkiej Brytanii nieokiełznany islamistyczny i lewicowy ekstremizm, a być może co jeszcze bardziej niepokojące, mamy władze, które nie robią nic, aby temu przeciwdziałać, albo jeśli już działają, to tylko po to, by zaspokoić żądania ekstremistów.”

Falter twierdzi, że brytyjski rząd pozwala niebezpiecznym grupom działać w kraju.

– Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, Bractwo Muzułmańskie, Huti… To jest właśnie ten rodzaj szaleństwa, na jakie Wielka Brytania wystawiła swoich obywateli – powiedział.

Edukacja w antysemityzmie

Zjednoczone Emiraty Arabskie, będące przecież muzułmańskim królestwem, uważają, że brytyjskie uczelnie są dziś tak przeniknięte wpływami Bractwa Muzułmańskiego, iż nie będą już opłacać swoim studentom studiów na tamtejszych uniwersytetach w obawie, że mogłoby to doprowadzić do ich radykalizacji.

Gdy żydowska studentka Tali Smus rozpoczynała pierwszy rok studiów w King’s College w Londynie, zalogowała się na grupowy czat swojego kierunku, a dyskusja dotyczyła „edukowania syjonistów”.

Smus powiedziała: – Jako jedyna żydowska osoba na moim kierunku zapytałam ich, dlaczego uważają, że syjoniści potrzebują edukacji. I zaczęli całą tyradę przeciwko mnie, w stylu: „Czy jest tu (przekleństwo usunięte) syjonista na tym czacie?”

– A potem postanowili mi grozić. Stwierdzili, że jeśli jeszcze raz odważę się przerwać wykład, powinni mnie mnie złapać, zebrać się i wynieść z sali.

Kiedy Tali zgłosiła sprawę pracownikowi uczelni i dostała odpowiedź: »Może powinnaś spróbować zrozumieć, dlaczego oni traktują cię w ten sposób«.”

– Brytyjskie dzieci, które mają być naszymi przyszłymi liderami, są radykalizowane do sposobu myślenia, który jest tak fundamentalnie niebrytyjski, że staje się nie do poznania. I to jest niebezpieczne – powiedział Falter.

Jael Cohen-Rothschild, sefardyjska Żydówka studiująca na Cardiff Metropolitan University w Walii, znalazła krew rozsmarowaną na swoich drzwiach i na izraelskiej fladze. W drugim incydencie ktoś napisał na jej drzwiach „Jude”, niemieckie słowo oznaczające Żyda.

Cohen-Rothschild powiedziała: – Ludzie mówili mi: „Schowaj swój Magen Dawid (Gwiazdę Dawida) i zdejmij swoją mezuzę. Nic się nie stanie, jeśli nie będzie oczywiste, że jesteś Żydówką”, ale nawet teraz uzgadniam z uczelnią, żeby ktoś mnie eskortował w kampusie i poza nim, bo dosłownie czułam się zagrożona”.

Rozważa przeprowadzkę do Izraela.



Wielu Żydów nie widzi przyszłości w Wielkiej Brytanii

Zapytaliśmy żydowskiego dziennikarza Davida Colliera, który regularnie otrzymuje groźby śmierci, ponieważ pisze o antysemityzmie, czy skorzystałby z azylu w USA, gdyby mu go zaoferowano.

Collier odpowiedział ze śmiechem: – Gdzie jest moja walizka? Szczerze mówiąc… Wyobrażam sobie, że gdyby to było poważne, byłoby wielu chętnych.

Bardzo niewielu brytyjskich Żydów wierzy dziś, że sytuacja w kraju się poprawi. Dwie trzecie stwierdziło, że nie wierzy, iż ma przyszłość w Wielkiej Brytanii, a teraz ich wybór sprowadza się do tego, by albo mierzyć się z grożącym im niebezpieczeństwem, albo wyjechać.

Smus powiedziała: – Coraz trudniej jest wierzyć w przyszłość, w której ja i moja rodzina będziemy bezpieczni.

Collier stwierdził: – Żadne z moich dzieci nie będzie tutaj za dziesięć lat. Mogę to powiedzieć od razu. A my też wyjedziemy.

Po ataku na synagogę w Manchesterze w zeszłym roku premier Keir Starmer obiecał zrobić „cokolwiek będzie trzeba”, by zdusić antysemityzm i chronić społeczność żydowską. Jednak badania opinii publicznej pokazują, że bardzo niewielu brytyjskich Żydów uważa, iż rząd robi wystarczająco dużo. A wielu wierzy, że to tylko kwestia czasu, zanim dojdzie do kolejnego ataku terrorystycznego na Żydów.

Falter powiedział: – Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy jest jedno miejsce, do którego może pojechać każdy Żyd na świecie, a jest nim Izrael.

Antysemityzm rośnie również w Stanach Zjednoczonych; jednak Falter uważa, że przynajmniej część brytyjskich Żydów rozważyłaby azyl w USA, gdyby został im zaoferowany.

Źródło: CBN News