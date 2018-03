Turnus rehabilitacyjny dla rodzin z niepełnosprawnymi i autystycznymi dziećmi i dorosłymi

Informacja o turnusie rehabilitacyjnym dla rodzin organizowanym przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych SChRON w 2018r.

Tegoroczny turnus dla rodzin z niepełnosprawnymi i autystycznymi dziećmi i dorosłymi jest zaplanowany na terenie ORW „ZORZA”, ul. 1 maja 17, 72-420 Dziwnówek, w terminie: 11.08-24.08.2018r.

Uczestnicy rozpoczną pobyt obiadem w dniu przyjazdu, a zakończą pobyt śniadaniem w dniu wyjazdu.

Ośrodek jest położony 5 minut spacerkiem od plaży.

Wygodne pokoje z pełnym węzłem sanitarnym w jednopiętrowym budynku. Bardzo ładny plac z ławkami i stolikami, idealne miejsce do spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu.

Koszt: 1750 zł. zawiera opłatę klimatyczną, opłatę za parking i 30 zł. na koszty organizacyjne.

Nowością będzie umieszczenie naszych grup: rodzin z dziećmi i rodzin z młodzieżą w jednym terminie w tym samym obiekcie. Ośrodek ZORZA posiada 4 pomieszczenia świetlicowe, dzięki temu każda z grup może mieć osobne zajęcia w tym samym czasie.

Jest to eksperyment organizacyjny, w którym rodzice dzieci liczą na to, że rodzice dorosłych niepełnosprawnych podzielą się swoimi doświadczeniami z drogi którą przeszli.

Nie obawiajmy się problemów związanych z różnicą wieku naszych podopiecznych. Zawsze możemy mieć w tym samym obiekcie zupełnie obcą grupę z podopiecznymi w innym wieku. Tak bywało i, z Bożą pomocą, sobie radziliśmy.

Dla podróżujących pociągami, dojazd do Dziwnówka będziemy organizować z najbliższych stacji kolejowych busem, podniesie to nieco koszty przejazdu. Szczegóły uzgodnimy przed wyjazdem.

Informacje dodatkowe:

1450,00 za dziecko od 3 do 10 lat, (1/2 wyżywienia, osobne łóżko).

Dodatkowe opłaty:

diety:

– bezglutenowa, bezmleczna oraz inne wymagające zakupu dodatkowych produktów – 300 zł/osoba,

– pozostałe diety – 180 zł/osoba,

Opłaty zaliczkowe

Strony ustalają następujące terminy płatności:

– I rata w wysokości 300 zł od osoby płatna w terminie do 15 marca 2018 roku,

– II rata w wysokości 300 zł od osoby płatna w terminie do 01 kwietnia 2018 roku,

– III rata w wysokości 300 zł od osoby płatna w terminie do 15 maja 2018 roku,

– pozostała kwota płatna w terminie do 20 lipca 2018 roku.

Zaliczki będą wpłacane przez uczestników bezpośrednio na konto Organizatora z braniem pod uwagę specyfiki otrzymywanego dofinansowania pobytu ze środków PEFRON, ośrodków pomocy społecznej, fundacji i innych organizacji pozarządowych.

Konto Organizatora: MBANK: 97 1140 2017 0000 4702 1308 7257

50-312 Wrocław, ul. Stefana Żeromskiego 60/73

A1 Polska Jacek Łukowski

ZGŁOSZENIA a następnie informacje o dokonaniu przedpłat proszę przesyłać na adres: SChRON niepelnosprawniwkosciele@o2.pl lub Henryk Kufeld 73-120 Chociwel ul. Kolejowa 1B

ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ DO 15 MARCA 2018.