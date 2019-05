Turcja: Zagraniczni misjonarze stopniowo wydalani z kraju

W ostatnich miesiącach kilkoro zachodnich chrześcijan od wielu lat przebywających i służących Bogu w Turcji otrzymało zakaz wjazdu do tego kraju.

Mike Platt przez dwadzieścia jeden lat mieszkał w Turcji i jest pastorem wolontariuszem międzynarodowego kościoła Kadikoy w Istambule. 2 kwietnia, gdy na krótko musiał wyjechać z kraju, został poinformowany podczas kontroli paszportowej, że otrzymał zakaz wjazdu i nie będzie mógł wjechać z powrotem do Turcji. 8 maja, gdy Mike próbował wrócić do Turcji, został na lotnisku zatrzymany, a następnego dnia rano deportowany bez podania uzasadnienia.

24 lutego innemu wolontariuszowi z kościoła Kadikoy także odmówiono bez uzasadnienia wjazdu do Turcji, pomimo wcześniejszych zapewnień urzędników imigracyjnych, że będzie to możliwe. 7 lutego przy próbie ponownego wjazdu do Turcji zatrzymano na lotnisku i deportowano Davida i Pamelę Wilson, którzy pracowali w Holy Bible Information Association, organizacji propagującej Biblię w tureckim społeczeństwie.

Módlmy się, by Mike i jego rodzina doświadczali w tym trudnym czasie Bożego pocieszenia i pokoju. Módlmy się też o Boże prowadzenie dla wiernych z kościoła Kadikoy. Prośmy też Boga, by umożliwił kontynuowanie służby w Turcji tym chrześcijańskim pracownikom, którym zabroniono ostatnio wjazdu do tego kraju.

Źródło: Middle East Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan