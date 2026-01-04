Turcja aresztowała 115 członków ISIS, udaremniając ataki przeciwko niemuzułmanom w okresie świąt Bożego Narodzenia

Policja w Turcji zatrzymała 115 domniemanych członków Państwa Islamskiego (ISIS) podczas serii nalotów przeprowadzonych w różnych częściach kraju. Według śledczych, grupa planowała ataki terrorystyczne wymierzone w osoby niebędące muzułmanami, które miały zostać przeprowadzone w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Prokuratura w Stambule poinformowała, że uzyskała informacje o wezwaniu do działania wydanym przez ISIS. W związku z tym wystawiono 137 nakazów aresztowania, z czego 115 osób trafiło do aresztu. Policja przeprowadziła naloty na 124 lokalizacje.

W trakcie operacji, oprócz zatrzymań, funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną, amunicję oraz dokumenty związane z działalnością organizacji.

ISIS od lat stosuje hybrydowy model działalności terrorystycznej. Czasami organizuje i koordynuje zamachy, podobnie jak al-Kaida — przykładem może być masakra w paryskiej sali Bataclan w 2015 roku. Innym razem ogranicza się do inspirowania tzw. samotnych wilków, jak miało to miejsce podczas ataku na Moście Westminsterskim w 2017 roku.

Po upadku kalifatu ISIS wielu jego członków miało przedostać się do Turcji, która graniczy z Syrią na odcinku 900 kilometrów.

W osobnej operacji tureckie służby wywiadowcze schwytały Mehmeta Gorena w pobliżu granicy afgańsko-pakistańskiej.

Goren, obywatel Turcji, jest oskarżony o pełnienie funkcji koordynatora ISIS odpowiedzialnego za planowanie zamachów samobójczych w Afganistanie, Pakistanie, Turcji oraz Europie. Miał również współpracować z Özgürem Altunem, wcześniej zatrzymanym przez tureckie władze za udział w przerzucaniu bojowników ISIS z Turcji do regionu pogranicza afgańsko-pakistańskiego.

Turcja była już wcześniej celem ataków terrorystycznych przypisywanych ISIS. Od 2014 roku doszło do co najmniej 20 takich incydentów — od starć na granicy po zamachy, jak ten w Ankarze w 2015 roku, w którym zginęło 109 osób.

W latach 2017–2024 liczba ataków znacząco spadła, głównie dzięki skutecznym działaniom tureckich służb bezpieczeństwa, które zatrzymały tysiące podejrzanych i udaremniły liczne zamachy, w tym planowane ataki na kościoły i synagogi w 2023 roku.

